Le MVP de la nuit | La soirée de tous les records pour Rudy Gobert

Très, très, très discret jusque-là, Rudy Gobert aura donc attendu le Game 5 de la série face aux Lakers pour retrouver tout l’éclat entrevu en fin de saison. Mieux, le pivot des Wolves a carrément signé son meilleur match en carrière en playoffs, et sa domination sous les panneaux est synonyme de qualification !

D’abord, les chiffres : 27 points, 24 rebonds à 12 sur 15 aux tirs ! Le dernier joueur à avoir signé une telle perf’ en playoffs n’était autre que Shaquille O’Neal lors des Finals 2004 ! « Je déteste dire ça mais Rudy Gobert domine » a d’ailleurs lâché le Shaq sur le plateau de TNT. Pour Markieff Morris, « Gobert a fait le match de sa vie ».

JJ Redick s’est trompé

Le Français a simplement puni la stratégie de JJ Redick qui avait décidé de se passer de Jaxson Hayes, pour jouer « very small ball ». Et comme le coach des Lakers n’a jamais changé corriger le tir, Rudy Gobert a plané au-dessus des Lakers, enchaînant les claquettes et les rebonds offensifs.

Plusieurs fois, Luka Doncic et LeBron James ont montré des signes de dépit face à cette domination.

« Ça fait du bien, vraiment. On a eu une saison avec beaucoup de hauts et de bas, et venir ici et jouer comme on l’a fait ce soir, ça signifie beaucoup » a réagi le Français en bord de terrain. « Je pense qu’on a juste un groupe de gars qui veulent gagner. Beaucoup ont traversé des épreuves dans leur carrière, dans leur vie. On s’apprécie, on se comprend. On sait que certains soirs, ça peut être Naz, d’autres fois moi, Julius… Mais ce qu’on veut, c’est gagner. Et tout ce qu’on a traversé pendant la saison nous a préparés pour ce moment. »

Une série qui résume sa carrière

C’est un peu le résumé de la carrière de Rudy Gobert, débutée en G-League, avant d’exploser par ses qualités d’intimidateur et son goût pour le sale boulot. C’est aussi le résumé de sa série face aux Lakers, où il n’avait cumulé que 14 points jusque-là. On se souvient que dans la 3e manche, il n’avait pas pris le moindre tir !

Et puis cette nuit, il se met en confiance avec un gros dunk pour ouvrir le compteur des Wolves, et ensuite, c’est un festival de dunks et de paniers à 20 centimètres du cercle pour une qualification express. « Rudy est un ‘winner' » résume Chris Finch, qui, lui aussi, a vécu une saison faite de hauts et de bas, et il a toujours maintenu sa confiance en ses joueurs, et en Rudy Gobert en particulier.