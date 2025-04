Alex Caruso, le chaînon manquant du Thunder

En 2024, le Thunder était devenu la plus jeune équipe de l’histoire de la NBA à finir première de la Conférence Ouest. Malgré cette belle saison régulière, le manque d’expérience s’était cruellement fait ressentir en playoffs et OKC avait été cueilli par les Wolves lors du deuxième tour des playoffs.

À l’intersaison, Sam Presti, le GM d’OKC, souhaitait pallier ce manque et il avait jeté son dévolu sur Alex Caruso, sacrifiant pour cela Josh Giddey. À 30 ans passés, l’extérieur a déjà remporté un titre. C’était avec les Lakers en 2020 et il compte bien apporter cette expérience de champion à cette jeune équipe du Thunder.

« En playoffs, ça compte beaucoup plus. Une défaite en saison régulière parce que tu t’es planté en fin de match, tu peux passer à autre chose et vivre avec, en te disant ‘ok, on va apprendre de ça et s’améliorer’. Mais si ça te coûte un match en playoffs, là, ça a bien plus d’importance. » », explique Alex Caruso. « Cela va au-delà de simplement aller sur le terrain, jouer vite et marquer le plus de points. Il faut prendre en compte tous les petits détails. »

L’expérience de la gagne

Lors du titre de 2020 des Lakers, Alex Caruso avait eu l’occasion d’évoluer avec LeBron James ou encore Rajon Rondo qui lui ont prodigué de précieux conseils. Aujourd’hui, il s’en sert du côté du Thunder. Ainsi, quand l’ancien Bull est sur le banc, il n’est pas rare de le voir dire à ses coéquipiers comment attaquer la défense de l’adversaire du soir.

« Cela vient des vétérans avec lesquels j’ai joué. Je n’étais pas celui qui était candidat à une All-Defensive Team ou qui jouait 30 minutes par soir, mais j’essayais de rester dans la Ligue par tous les moyens et cela s’est traduit par des éléments qui permettent de gagner des matchs. Ça met l’équipe dans une position où elle peut profiter de chacune des possessions de la rencontre. »

Avec l’ajout d’Alex Caruso et d’Isaiah Hartenstein, le Thunder est passé d’une équipe jeune et ambitieuse à une équipe qui dispose d’un bout d’expérience, indispensable pour aller remporter un titre.

« L’année dernière, ils étaient compétitifs et ils ont tout fait pour être une bonne équipe. En m’ajoutant, le front office a vu un moyen de développer encore plus ce groupe. Je pense qu’on s’est améliorés et qu’on continue encore. »

Le Thunder a démarré fort ses playoffs avec une victoire quasi historique face à Memphis et confirme sa position de favori au titre. Avec un Alex Caruso prolongé pour quatre ans, OKC espère miser sur cette continuité pour remporter une ou plusieurs bagues dans les prochaines années.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.