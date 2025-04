Playoffs 2025 | Les enjeux des deux dernières soirées à l’Est

La situation à l’Est est peut-être moins chaotique qu’à l’Ouest avant les deux dernières soirées de la saison régulière, mais elle n’est pas dénuée d’incertitude en vue des playoffs.

Si au sommet, les Cavaliers (tête de série #1) finiront premiers de l’Est et devanceront les Celtics (#2), seul le Magic (#7) sait exactement à quelle place il terminera. Voici ce qu’il reste à jouer.

Troisième place : les Knicks ont la main, les Pacers la dynamique

La donne est très simple sur le papier : New York (50 victoires – 30 défaites) terminera sur le podium de l’Est avec une victoire sur ses deux derniers matchs contre les Cavaliers vendredi en « back-to-back », ou chez les Nets dimanche. Les joueurs de Tom Thibodeau ont l’avantage sur les Pacers (49-31), quatrièmes, en cas d’égalité au jeu des confrontations directes (2-1). Reste à savoir toutefois la priorité des Knicks, alors qu’OG Anunoby, Josh Hart ou encore Mitchell Robinson étaient absents la nuit dernière contre Detroit.

Indiana de son côté est en pleine bourre avec six victoires de rang mais n’a pas son destin en main avant d’affronter le Magic puis de se déplacer à Cleveland. Seule certitude, Tyrese Haliburton et consorts auront l’avantage du terrain au premier tour des playoffs, ce que la franchise n’avait plus connu depuis onze ans.

Cinquième place : Milwaukee – Detroit, chocs frontaux en vue

Ce n’est pas le duel le plus serré puisque deux victoires séparent les Bucks (46-34) et les Pistons (44-36), mais cela pourrait être le plus intriguant de la dernière soirée. Car les deux équipes vont s’affronter lors des deux derniers matchs de cette saison régulière ! Le « match aller » dans le Michigan peut permettre à Detroit de mettre la pression sur le champion 2021 et de jouer une « finale » pour la 5e place dimanche dans le Wisconsin.

Les deux équipes ont leur destin en mains : un succès et les Bucks conserveront leur position, deux victoires des Pistons et ils grimperont d’un rang, puisqu’ils reviendront à égalité sur le plan des confrontations directes, du bilan de division, mais termineraient avec une victoire de plus face aux autres équipes de l’Est.

Play-in : bataille à trois pour se donner une chance de plus de voir les playoffs

Pour la septième place, c’est plié : la victoire du Magic contre les Hawks mardi, puis son succès contre Boston mercredi assure à Orlando (40-40) la septième place. Les Floridiens vont avoir le luxe de choisir comment aborder ce final (à Indiana puis à Atlanta) puisque même deux défaites ne permettraient pas aux Hawks (38-42), huitièmes, de passer devant au jeu des bilans de division.

Les coéquipiers de Zaccharie Risacher ont, eux, besoin d’une victoire supplémentaire pour verrouiller leur huitième place. Le calendrier – chez les Sixers vendredi, puis contre Orlando dimanche – semble très abordable dans cette optique. Les Hawks ayant fait jeu égal avec leurs deux poursuivants, les Bulls (9es, 37-43) et le Heat (10e, 36-44), sur les confrontations directes (2-2), la liste des scénarios possibles est assez fastidieuse. Pour Atlanta, cette précieuse victoire ferait toute la différence puisque tous les scénarios d’égalité (bilan global, confrontations directes, bilan contre la conférence Est) avec Chicago sont en faveur des Hawks.

Si Miami renverse tout – en affrontant les Pelicans et les Wizards qui n’ont plus rien à jouer – pendant qu’Atlanta et Chicago terminent la saison régulière par deux défaites, alors le Heat passerait devant les Hawks à la huitième place grâce à un meilleur bilan de division. Le match 7-8 du play-in verrait alors un choc de Floride entre Orlando et Miami, le vainqueur qualifié directement pour les playoffs, pendant qu’Atlanta recevrait Chicago.

Dernier cas possible d’ici dimanche ? Atlanta terminerait par un 0-2, Chicago en 1-1 et Miami en 2-0, les trois équipes termineraient à égalité avec un bilan de 38 victoires pour 44 défaites. Ce qui ferait alors le bonheur des Bulls, vainqueurs de cinq de leurs confrontations directes dans ce scénario grâce à leur 3-0 sur le Heat. Atlanta terminerait alors neuvième, Miami dixième.