Jaden Ivey de retour au milieu du premier tour ?

Jaden Ivey gagnera-t-il sa course contre la montre pour rejouer dès cette saison ? Victime d’une terrible fracture du péroné gauche le 1er janvier dernier, il avait été annoncé « out » pour une durée de quatre à six mois, mais sa franchise a annoncé qu’il avait (déjà) été autorisé à reprendre les « activités basket ». Précisant aussi qu’une mise à jour de son statut aurait lieu dans deux semaines…

Côté Pistons, on se disait justement optimiste durant la semaine concernant un éventuel retour en cours de playoffs de l’arrière de 23 ans, qui réalisait la meilleure saison de sa carrière avant sa blessure (17.6 points, 4.1 rebonds et 4.0 passes de moyenne, à 41% à 3-points).

Mais JB Bickerstaff prévenait tout de même : « On prend notre temps et nous ne le mettrons jamais dans une position dans laquelle nous aurions l’impression que c’est forcé ou précipité et où quelque chose d’encore plus grave pourrait arriver. »

Alors que Detroit est assuré de jouer au printemps, avec sa présence surprise (et historique) dans le Top 6 de la conférence Est, un renfort de Jaden Ivey ne serait pas de trop pour affronter les Knicks (ou les Pacers…) au premier tour. Pour rappel, les playoffs démarrent le 19 avril et, s’il venait à retrouver ses coéquipiers d’ici quinze jours, le 5e choix de la Draft reviendrait en pleine série. Probablement lors du Game 3/4 à domicile…

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.