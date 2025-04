Les Pistons espèrent toujours retrouver Jaden Ivey en playoffs

Alors qu’il semblait avoir vraiment franchi un cap cette saison, Jaden Ivey avait vu son élan coupé net par une fracture du péroné survenue le 1er janvier dernier.

Annoncé forfait pour une durée de quatre à six mois, aucune date de retour n’a été officiellement annoncée, pour le moment, même si du côté de Detroit, on espère le revoir durant les playoffs, comme l’a rappelé JB Bickerstaff.

Le jeune meneur de 23 ans a doucement, mais sûrement, commencé son retour sur les parquets. Plusieurs vidéos ont circulé le montrant prendre des tirs sur le terrain du Thunder en marge du duel opposant OKC à Detroit, mercredi dernier, ou réaliser des exercices de renforcement musculaire au centre d’entraînement des Pistons.

Patience est mère de sûreté

« Tout est allé très vite depuis que je me suis blessé » expliquait Jaden Ivey le 13 mars. « Les choses avancent bien et je prépare mon retour. J’avance jour après jour, je connais mon corps et je sais quand je serai prêt à revenir. »

Si le processus de guérison de Jaden Ivey avance bien, les Pistons n’ont aucune intention de presser son retour. « On prend notre temps et nous ne le mettrons jamais dans une position dans laquelle nous aurions l’impression que c’est forcé ou précipité et où quelque chose d’encore plus grave pourrait arriver », continue l’entraîneur.

Il faut dire que malgré l’absence de Jaden Ivey, les Pistons ont continué de bien jouer et de gagner des matchs. En effet, Detroit affiche un bilan de 28 victoires pour 17 défaites depuis la blessure du meneur et a même validé son ticket pour les playoffs, une première depuis la saison 2018/19. L’arrivée de de Dennis Schröder lors de la dernière « trade deadline » a également permis de compenser l’absence de Jaden Ivey.

Pour le moment, une réévaluation de Jaden Ivey est prévue ce dimanche, lors du dernier jour de la saison régulière. On saura ensuite s’il sera déclaré apte pour le premier tour des playoffs…

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.