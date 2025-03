Jaden Ivey espère retrouver les Pistons en playoffs

Plus de deux mois après les terribles images de sa blessure et de sa fracture du péroné, Jaden Ivey a donné de ses nouvelles. On sait que les Pistons espéraient le revoir cette saison et l’arrière confirme cette optimisme, même s’il est encore limité à de la course et du shoot et sera évalué à nouveau dans quatre semaines. Il ne reviendra donc pas avant la fin de saison régulière.

« Franchement, depuis que je me suis blessé, ça va très vite. J’ai la sensation que les choses progressent bien », explique le joueur des Pistons. « Je fais mes soins, je suis dans la course pour revenir. Je prends les choses au jour le jour. Je connais mon corps et je sais quand je serai prêt pour revenir. »

Quand Jaden Ivey s’est blessé le 1er janvier, les Pistons réalisaient une saison intéressante, vu leur passé récent, assez catastrophique. Puis, au fil des semaines, l’équipe est montée en puissance et au classement. L’arrière est donc très pressé de participer à la fête. « Je veux tellement revenir. Je fais le boulot pour ça. C’est clairement encourageant et excitant à observer », glisse-t-il.

Comme il ne reviendra pas avant mi-avril, il peut encore espérer rejouer en playoffs. En étant à la sixième place de la conférence Est, les Pistons tiennent actuellement leur billet pour une qualification directe pour le premier tour. Cela fait trois ans et son arrivée en NBA qu’il attend ça.

« Je n’ai pas encore connu cette situation de jouer des matches à enjeu donc, si Dieu le veut, je serai capable d’être dans cette atmosphère, surtout à Little Caesars Arena. C’est spécial ici, surtout à cet instant de la saison. Les Lions (en NFL), les Tigers (en MLB), tout le monde en ville sait que la saison est réussie pour Detroit. Je suis impatient de revenir dans cette atmosphère. »

Jaden Ivey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 74 31 41.6 34.3 74.7 1.0 2.9 3.9 5.2 3.3 0.8 3.2 0.2 16.3 2023-24 DET 77 29 42.9 33.6 74.9 1.1 2.3 3.4 3.8 2.6 0.7 2.5 0.5 15.4 2024-25 DET 30 30 46.0 40.9 73.3 1.3 2.8 4.1 4.0 2.2 0.9 3.0 0.4 17.6 Total 181 30 42.9 35.2 74.6 1.1 2.6 3.7 4.4 2.8 0.8 2.9 0.4 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.