Parole à la défense pour les Lakers

2/77. C’était avant dimanche le ratio de matchs conclus sous les 100 points inscrits par le Thunder cette saison.

Les Lakers en ont ajouté un troisième dans ce qui ressemble au meilleur match de la saison de LeBron James et ses coéquipiers. Les Californiens ont été portés par une adresse extérieure dingue, en particulier en première période, avec un record de franchise égalé. Peut-être plus impressionnant encore, Los Angeles a livré une démonstration défensive pour annihiler l’attaque d’Oklahoma City, une des références de la ligue cette saison.

Sur courant alternatif dans le domaine quasiment toute la saison, l’équipe de JJ Redick montre qu’elle peut hausser le niveau dans le domaine. « OKC » a ains été totalement étouffé, pris dans la toile tissée par les Angelinos. Les Lakers se sont en particulier concentrés à limiter au maximum l’accès à leur raquette.

« Nous savons qu’ils sont très bons quand ils s’agit d’aller dans la peinture et provoquer » a analysé LeBron James après la rencontre. « Ils font du super travail pour aller sur la ligne des lancers-francs. Mais aussi pour obtenir des rebonds offensifs et des points sur deuxième chance. Et ce sont des des variables que vous pouvez contrôler. Ne pas laisser traîner le main dans la boîte à biscuits quand beaucoup de ces gars pénètrent vers le panier, Shai, Jalen Williams… Pour certains de ces joueurs, vous devez survivre en contestant leurs tirs, qu’ils les mettent ou qu’ils les ratent. Et je pense que nous fait un boulot génial à faire attention à ces détails. »

Verrouiller la raquette, la clé du succès

Les visiteurs ont fait le choix d’une défense « hybride », en un contre-un derrière la ligne à 3-points, avant de resserrer à deux sur le porteur de balle quand il s’approchait de la raquette. Shai Gilgeous-Alexander est parvenu à inscrire 26 points, mais a souvent dû forcer sa chance, ne parvenant que très rarement à faire la différence pour obtenir un panier facile face à un des grands que JJ Redick lui envoyait (Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith en particulier). « Les Lakers ont de la taille à tous les postes » a ainsi reconnu l’entraîneur du Thunder Mark Daigneault. « Ils jouent intelligemment, bien dans leurs schémas de jeu. »

Les Lakers ont ainsi réussi à n’offrir aucun lancer-franc à Shai Gilgeous-Alexander, une première depuis plus de trois ans ( 1205 jours précisément) pour le Canadien. « Je n’ai pas subi beaucoup de fautes, je ne sais pas » tentait d’expliquer « SGA » en conférence de presse. « Je ne pense pas que nous ayons perdu à cause de ça. » Il met toutefois en exergue la discipline des Lakers, qui ont su tenir leur cercle et forcer le Thunder à trouver d’autres solutions sur demi-terrain, ce qu’il n’est pas parvenu à faire collectivement, même en ne perdant que peu de ballons.

« Nous étions très liés, à la fois dans les intentions et l’état d’esprit des deux côtés du terrain, très engagés dans ce que nous essayons de faire défensivement et dans ce que nous pensions en mesure de créer des bons tirs offensivement contre une défense exceptionnelle » s’est réjoui JJ Redick.

De la régularité pendant 48 minutes… et jusqu’à la fin de la saison ?

Car si les Lakers ont pris le large par leur réussite à 3-points, celle-ci est retombé dans des standards normaux en deuxième période, tout de même remportée par Los Angeles grâce à leur régularité défensive.

« Vous ne pouvez pas avoir de relâchement, quel que soit le score » a insisté LeBron James. « Ils vont toujours faire une série pour revenir, c’est pour cela qu’ils sont dans cette position à ce stade de la saison. C’était un très bon match pour nous et nous pouvons construire là-dessus. Nous savons que c’est la dernière ligne droite de la saison régulière, donc nous essayons d’emmagasiner des bons automatismes. »

Ceux-ci semblent se confirmer de plus en plus régulièrement, avec sur la seule semaine dernière 99 points laissés au leader de l’Ouest, Oklahoma City, et un de moins aux deuxièmes de la Conférence, les Rockets, qui venaient d’en coller 148 aux Suns. « Je leur ai dit après le match qu’ils ne pouvaient pas compter sur un 22/40 à 3-points tous les soirs, ce n’est pas une formule tenable » a souligné JJ Redick. « Se créer 40 tirs de loin et ce type de positions, ça c’est quelque chose de viable. Mais défendre comme nous l’avons fait et tenir cette équipe sous les 100 points sur 94 possessions, c’est une défense d’élite. C’est ce qui va vous donner une possibilité de gagner chaque soir. »

Les Lakers auront l’occasion de le prouver une deuxième fois chez le Thunder mardi, même si Mark Daigneault pense avoir une piste pour ne pas revivre une soirée pareille. « Vous devez les battre avec plus de vitesse que ce que nous avons joué aujourd’hui » a-t-il ainsi annoncé en amont de la revanche.