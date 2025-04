Dominé par les Rockets et les Lakers, le Thunder ne veut pas céder à la panique

Battus de 14 points sur le parquet de Houston lors du match précédent (125-111), les joueurs d’OKC ont concédé leur plus grosse défaite de la saison dimanche, s’inclinant 126-99 face à des Lakers déchainés. Depuis la mi-novembre, le Thunder n’avait jamais concédé deux revers de suite.

Face à des Lakers euphoriques, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont failli dans pratiquement tous les secteurs de jeu. Dans cette folle fin de saison, avec six équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche, les Californiens avaient-ils tout simplement davantage faim ? Les joueurs d’OKC ont-ils manqué d’énergie, d’adresse, ou de motivation ?

Un relâchement « humain »

« Il y a eu un peu de tout », a répondu SGA après le match. « On n’a vraiment rien fait pour mériter une victoire ce soir. Et il y avait une très bonne équipe en face. Quand tu ne fais pas les bonnes choses et que tu affrontes une très bonne équipe, voilà ce qui arrive ».

Même s’ils avaient réussi un match plus abouti, rien ne dit que les hommes de Mark Daigneault auraient réussi à l’emporter. Forcément, avec une telle avance au sommet de la conférence Ouest, l’envie et la détermination peuvent faire défaut, d’autant plus face à des Lakers qui jouent leur place en playoffs.

Pour SGA, c’est la principale mission du Thunder sur ces derniers matchs, retrouver cette volonté de dominer et cette soif de vaincre. Facile à dire !

« Je ne veux pas en faire une excuse, mais qu’on gagne ou qu’on perde, notre position au classement ne changera pas, donc naturellement, ça va jouer », a poursuivi Shai Gilgeous-Alexander. « Le défi pour chaque équipe est différent, et le défi pour nous est de nous assurer qu’on reste concentrés et qu’on continue à jouer avec ce sentiment d’urgence. On ne l’a pas eu ces deux derniers matchs et c’est pour ça qu’on s’est fait botter les fesses. C’est notre challenge. Les Lakers se battent pour une place en playoffs, c’est leur défi. Ils ont tenu leurs engagements ce soir, et pas nous ».

Aucun lancer-franc pour SGA !

Parmi les points qui illustrent le manque d’agressivité d’Oklahoma City sur ce match, il y a le fait que seul Jalen Williams s’est présenté sur la ligne des lancer-francs parmi les joueurs du cinq majeur. Autrement dit, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas shooté le moindre lancer-franc, et c’est évidemment une première cette saison. Jalen Williams est conscient du contexte, même si lui non plus n’en fait pas une excuse.

« On avait combien de matchs d’avance ? 14 ? Ce sont des trucs qui n’arrivent jamais. Donc, c’est dans la nature humaine, de se relâcher un peu, et c’est quelque chose qu’on doit combattre collectivement », a confié l’ailier. « Je ne dirais même pas que c’est quelque chose à laquelle on a pensé en abordant ces matchs. C’est juste qu’on joue tellement de matchs, forcément qu’on va avoir des matchs comme ça. On a été tellement bons au cours de la saison, que quand ça arrive, c’est juste que ça saute aux yeux, parce qu’on en a eu tellement peu comme ça. On va arriver à se reconcentrer et à trouver les solutions. Il nous reste encore quatre matchs. Je ne crois pas que ce soit perdu (…). C’est davantage une question de trouver les solutions par rapport à ce qu’on veut faire et ne pas paniquer ».

Revanche dès demain

La meilleure chose qui pouvait arriver au Thunder était de rejouer rapidement pour passer à autre chose, et ça tombe bien, puisque les Lakers vont à nouveau se présenter sur la route des coéquipiers de SGA, dès demain ! De quoi donner un surplus de motivation au groupe, au-delà de la question du classement, pliée depuis longtemps.

« Absolument. Chaque match, tu entres sur le terrain pour te tester. Et après le match de ce soir, ça va clairement nous donner de la motivation en plus pour le prochain match », a confirmé SGA.

D’autant que les deux équipes pourraient se recroiser en playoffs, et que ces deux matchs auraient alors toute leur importance sur le plan psychologique.