Une gueule de bois pour les Nuggets ?

L’incroyable soirée face aux Wolves, cette défaite en double prolongation, avec un Russell Westbrook catastrophique sur deux actions de suite, aurait-elle laissé des traces à Denver ? La question se pose car les Nuggets n’ont plus gagné depuis une semaine et accumulent désormais quatre revers de suite.

Le dernier face aux Pacers, avec encore une fois une action mal négociée dans le « money time ».

« Je ne sais pas si je dirais qu’il y a une gueule de bois », répond Michael Malone. « On était devant ce dimanche, avec 13 points d’avance et on n’a pas été capable de tenir. On était devant contre les Warriors, sans parvenir à tenir. Je ne sais pas si c’est forcément une gueule de bois mais, peu importe, on doit en sortir. »

Retrouver une dynamique

Il en va en effet de la fin de saison régulière et surtout des playoffs des champions 2023. Car on ne perd pas quatre matches de suite sans conséquences dans la conférence Ouest et les Nuggets n’ont plus d’avance sur les équipes de « play-in ». Il reste trois matches pour sauver leur place pour le premier tour.

« On a perdu quatre matches d’affilée, dans un moment compliqué, donc on est un peu touché. Une victoire peut toujours nous redonner le sourire et la confiance », glisse Nikola Jokic qui occupe, avec ses coéquipiers (et en espérant le retour de Jamal Murray), la quatrième place de l’Ouest.

« Dès qu’on sera en playoffs, je sais qu’on pourra se battre avec n’importe quelle équipe », assure Christian Braun. « On doit y aller avec une dynamique positive, en jouant de la bonne manière. On doit revenir à ce que l’on est, on doit se retrouver lors de ces trois derniers matches. Ce n’est pas fini mais on doit reprendre de l’élan. »