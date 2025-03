Joueurs de la semaine | Jalen Green récidive cette saison

On s’attendait certes à voir potentiellement Paolo Banchero à l’Est, mais la NBA nous a un peu pris de court en sélectionnant Jalen Green à l’Ouest, en ce qui concerne ses traditionnels trophées de « Players of the Week ».

Un Jalen Green qui n’a pour autant aucunement volé son sacre, puisque au-delà d’avoir été invaincu sur trois matchs avec ses Rockets, il a aligné des statistiques de 28.7 points, 7.0 rebonds et 4.0 passes de moyenne, à 51% au tir (dont 41% à 3-points) et 71% aux lancers-francs. Martyrisant notamment les Hawks et les Suns avec des pointes au-dessus de la trentaine…

Quant à Paolo Banchero, en pleine bourre depuis le All-Star Weekend, il aura lui tourné à 30.3 points, 7.5 rebonds et 4.3 passes de moyenne sur quatre matchs (pour trois victoires du Magic). Affichant 54% de réussite au shoot (mais 25% à 3-points) et 66% de réussite aux lancers-francs.

C’est la deuxième fois que Paolo Banchero est récompensé de la sorte, après novembre 2023, tandis que Jalen Green l’emporte pour la troisième fois de sa carrière… et déjà la deuxième fois de la saison après janvier dernier.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 19 67 32 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 20 76 34 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 21 82 32 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 22 73 34 42.5 34.9 82.0 0.5 4.1 4.7 3.4 1.6 0.9 2.5 0.3 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 19 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ☆ 20 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 21 39 34 45.1 33.0 72.6 1.1 6.2 7.2 4.7 2.2 0.8 2.8 0.7 25.7

