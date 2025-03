Un panier à 3-points rarissime pour Kevon Looney

19 mars 2021. Ce jour-là, les Warriors s’imposent à Memphis derrière les 40 points d’Andrew Wiggins. Et après un petit événement : Kevon Looney a converti un panier à 3-points. Depuis cette date, l’intérieur des Warriors n’avait plus rentré le moindre panier primé.

Jusqu’à hier, lors du déplacement des Californiens à San Antonio. À la toute fin d’un match déjà joué (+42 en faveur des Warriors), Kevon Looney a hérité du cuir dans le corner et a sanctionné.

« Il était temps que j’en mette un. Steve a enfin dessiné un système pour moi, donc je devais le prendre. Il l’a dessiné pour moi, il m’a demandé si j’en voulais un. J’ai répondu que ‘Oui’ », sourit le joueur de 29 ans.

Depuis cette année 2021, durant laquelle il avait shooté à 17 reprises (un record en carrière), l’intérieur ne shootait quasiment plus de cette distance : 0/6 en cumulé sur toutes les saisons suivantes. Mais ces derniers mois, il a affirmé son intention de s’appuyer davantage sur ce tir. Il espérait carrément pouvoir shooter à 35% de réussite dans un premier temps, puis 40% à terme.

The bench’s reaction to Loon’s triple is the best thing you’ll see all day pic.twitter.com/XkIui4qFp6

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 31, 2025