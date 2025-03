Steve Kerr s’est rendu chez Gregg Popovich

Le 13 novembre dernier, on apprenait que Gregg Popovich avait été victime d’un « mini-AVC » une dizaine de jours plus tôt, et depuis, le légendaire coach des Spurs n’a pas repris sa place sur le banc. La bonne nouvelle, c’est qu’il va mieux, et Steve Kerr a profité du passage des Warriors à San Antonio pour le rencontrer.

« On est en contact, et ça a l’air d’aller » a expliqué le coach de Golden State. « Je suis allé le voir aujourd’hui, et il va très bien et il se comporte bien. C’est l’une des personnes les plus importantes de ma vie, et j’espère juste que les choses vont continuer d’aller dans le bon sens. C’était génial de le voir. »

Il y a un mois, via un communiqué, Coach Pop’ avait donné de ses nouvelles, notamment sur son avenir sur le banc des Spurs. « J’ai décidé de ne pas revenir sur le banc de touche cette saison » avait-il ainsi écrit. « Mitch Johnson et son équipe ont fait un travail formidable alors que la détermination et le professionnalisme dont les joueurs ont fait preuve, en se serrant les coudes au cours d’une saison difficile, ont été remarquables. Je vais continuer à me concentrer sur ma santé, dans l’espoir de pouvoir redevenir entraîneur. »

Sans doute qu’on en saura plus à la fin de la saison, alors qu’à 76 ans, Gregg Popovich, coach le plus victorieux de l’histoire de la Grande Ligue, était aussi l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la NBA.