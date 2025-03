Stats & Highlights | Dallas et Sacramento s’accrochent, Cleveland et Houston enchaînent

Chaque victoire compte double ou presque à quelques jours de la fin de la saison régulière. Pour Dallas, ce succès à Orlando est donc capital. Anthony Davis a joué et marqué 15 points mais c’est surtout le banc (57 unités) qui a pesé pour résister aux 35 points d’un Paolo Banchero toujours aussi offensif. Sauf que le Magic a été trop maladroit de loin (5/30 à 3-pts) pour l’emporter.

Juste devant Dallas au classement, Sacramento aussi a gagné en disposant des Blazers, avec 29 points de Zach LaVine et une grosse sortie de Domantas Sabonis, le Lituanien compilant 22 points, 19 rebonds et 6 passes. Les Mavericks et les Kings occupent la neuvième et dixième place de l’Ouest, devant les Suns. La course pour le « play-in » continue.

Pour les Rockets, la victoire face au Jazz est, elle aussi, très significative. Alperen Sengun (33 points et 10 rebonds) et ses coéquipiers, qui occupent la deuxième place de l’Ouest, prennent ainsi deux victoires d’avance sur les Nuggets et 3.5 sur les Lakers, défaits dans la soirée à Chicago.

Enfin, Jarrett Allen a totalement dominé les Spurs avec 29 points et 16 rebonds, bien aidé par les 14 passes décisives de Donovan Mitchell. La crise est derrière eux car c’est la troisième victoire de suite des leaders de la conférence Est, ce qui permet ainsi de maintenir des Celtics (très en forme actuellement) à distance, relégués à cinq succès derrière.

Cleveland – San Antonio : 124-116

CLE 124 SAS 116 ORL 92 DAL 101 WAS 109 IND 162 MIA 122 ATL 112 CHI 119 LAL 117 OKC 125 MEM 104 UTH 110 HOU 121 SAC 128 POR 107

