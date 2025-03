Les Pacers collent 162 points aux Wizards !

Et le public de la Capital One Arena a fini par gronder. Des huées dirigées non pas contre sa propre équipe (alors qu’il y avait à faire…), mais contre les visiteurs qui ont décidé de ne pas jouer les dernières possessions, quitte à prendre des violations des 24 secondes. L’addition en faveur des Pacers était déjà suffisamment salée. Score final : 109-162 !

Dès les premiers instants, les Wizards ont été dépassés défensivement par l’armada offensive d’en face : neuf joueurs à 10 points ou plus. Avec un danger venant d’un peu partout pour une équipe qui avait décidé de pousser le concept d’altruisme à son extrême : 48 passes décisives pour 59 tirs convertis !

Au cœur de ce dispositif, un Tyrese Haliburton en pleine bourre, rapidement à l’aise pour sanctionner de loin, et faire le show en transition à l’instar de sa passe aveugle vers Andrew Nembhard, qui transmettait instantanément vers Obi Toppin pour le « alley-oop ».

Les visiteurs ont sanctionné la moindre ouverture – et elles ont été nombreuses – à l’image de cette coupe au cercle de Pascal Siakam, servi par T.J. McConnell, pour un dunk trop facile. Après 12 minutes, les Pacers avaient déjà marqué 45 points (31-45). La suite ? De la même teneur.

Le festival de Tyrese Haliburton

Avec un regain d’adresse venant de Jordan Poole ou Khris Middleton, les Wizards ont un temps pensé pouvoir s’accrocher à une quinzaine de points de retard. Mais les Pacers avaient d’autres intentions. Obi Toppin s’élevait à nouveau en transition sur une passe lobée de Tyrese Haliburton, puis Myles Turner sanctionnait à 3-points. À la pause, il était difficile d’imaginer un effondrement de l’équipe visiteuse (64-83).

Il n’aura pas lieu. La seconde période a pris de faux airs de All-Star Game sans beaucoup d’intensité, où Tyrese Haliburton a poursuivi sa grande soirée derrière l’arc et Obi Toppin ses attaques du panier, tandis que les intérieurs Thomas Bryant et Jarace Walker se joignaient à la fête derrière l’arc.

Après avoir remporté le troisième quart-temps de 15 points (27-42), les Pacers trouvaient encore le moyen de remporter le « garbage time » du dernier quart-temps de 16 points supplémentaires (21-37)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée record pour Indiana. Parmi la quantité de données offensives générées par ce match, on retiendra donc le record de franchise pour le plus grand nombre de points inscrits dans un match, ainsi qu’un nouveau record en matière de paniers à 3-points convertis : 27/47 ! Il s’agit également du plus grand nombre de points accordés dans l’histoire de la franchise de Washington et du plus grand nombre de points marqués dans un match NBA cette saison.

– Alex Sarr se démarque à nouveau. Rare rayon de soleil chez les Wizards cette nuit, le Français a terminé avec 22 points (8/15 aux tirs) et 7 rebonds (et manqué un dunk tout cuit dans le troisième quart-temps). Il s’agissait de son 9e match de l’année à 20 points ou plus. Depuis la pause du All-Star Game, le pivot tourne à 17.5 points de moyenne. De quoi avoir encore des chances de décrocher le trophée de Rookie de l’année ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.