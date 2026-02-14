Il y a 40 ans, Spud Webb révolutionnait le Slam Dunk Contest

Nous sommes en 1986, à Dallas, en plein All-Star Game pour assister au Slam Dunk Contest. C’est la troisième édition de ce concours, remporté en 1984 par Larry Nance, et en 1985 par Dominique Wilkins. Ce dernier est d’ailleurs le grand favori à sa propre succession. L’ailier des Hawks combine détente et puissance comme personne à cette époque.

À ses côtés pour ce concours, on retrouve son frère (Gerald), le regretté Jerome Kersey, Paul Pressey, Roy Hinson, l’ancien joueur de Levallois Terence Stansbury, et donc un certain Anthony « Spud » Webb, rookie choisi au 4e tour de la Draft 1985, dont on fête les 62 ans ce 13 juillet.

Régional de l’étape puisqu’il est né à Dallas, Spud Webb est le plus petit joueur de la ligue. Inconnu du grand public, tout le monde se demande alors ce qu’un garçon de 1m70 vient faire là, au milieu des géants.

Un pionnier

On est en 1986. Pas de YouTube. Pas de réseaux sociaux. Les Hawks n’ont pas forcément les faveurs du réseau national, et ils sont peu nombreux à l’avoir vraiment vu jouer.

Pourtant, un essai suffira à faire taire tout le monde. La suite, ce sont des dunks hallucinants pour un garçon de cette taille. Rarement, on a vu une telle explosivité et une telle facilité.

Devant un public acquis à sa cause, Spud Webb s’impose dans le concours face à son coéquipier et favori, Dominique Wilkins. Pionnier pour toute une génération de joueurs (Muggsy Bogues, Earl Boykins, Nate Robinson ou encore Isaiah Thomas), il prouvera cette année-là qu’il n’était pas qu’un dunkeur, tournant à près de 10 points de moyenne.

Pas fan des concours actuels

Quarante ans plus tard, Spud Webb est revenu à Dallas où il est le président des Texas Legends, la franchise de G-League, petite sœur des Mavericks, et il regrette ce qu’est devenu le concours de dunks où l’on peut croiser une voiture, un drone ou tout autre accessoire.

« Je les regarde rarement, et je me contente des highlights» avait-il confié il y a quelques années. « Je n’aime simplement pas les accessoires. Je fais partie de la vieille école qui voit ça comme un duel d’homme à homme : si tu fais un dunk, je dois faire mieux. Les accessoires ne m’aideront pas à faire mieux. Il y a quelques gars très athlétiques, mais j’aime voir des gars créatifs. Simplement un gars qui fait un beau dunk plutôt que de voir des gars ramener des gens ou des choses comme ça. »