Luka Doncic, le professeur par correspondance d’Anthony Edwards

Début janvier, Anthony Edwards se plaignait publiquement des prises à deux qui le forçaient à lâcher la balle. Un problème sur lequel il a travaillé, comme il l’expliquait après la victoire face aux Nuggets.

« En regardant des vidéos » répond-il sur la façon dont il a appris à mieux punir ces situations. « Simplement en regardant des vidéos, encore et encore. Pour voir les lignes de passe qui s’ouvrent. Maintenant, je sais que lorsque le défenseur poste bas vient, le « corner » sera ouvert à chaque fois. Et que lorsqu’ils commencent leurs rotations vers le « corner », alors le gars sur l’aile sera ouvert. Ce type de lectures. Et puis en regardant comment d’autres joueurs gèrent les prises à deux, comment ils manipulent la défense. »

Face à Denver, il a ainsi bien puni les rotations derrière Nikola Jokic, en trouvant notamment un Jaden McDaniels laissé seul. Et pour progresser dans le domaine, « Ant » a trouvé l’exemple à suivre…

« J’étudie surtout Luka (Doncic). J’ai beaucoup regardé Luka, comment il attaque les prises à deux, même si on joue à des rythmes différents mais observer sa stratégie face aux prises à deux, ça m’a beaucoup aidé. »

Il faut dire que le Slovène est sans doute le meilleur pour lire les rotations défensives qui se mettent en place derrière la première ligne de défense. Et surtout pour les punir.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 64 36 44.2 40.6 83.5 0.8 5.2 6.0 4.6 1.8 1.1 3.3 0.6 27.2 Total 366 35 44.5 36.5 80.1 0.7 4.6 5.3 4.2 2.0 1.3 2.9 0.6 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.