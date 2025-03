Buddy Hield aurait voulu être transféré à la place d’Andrew Wiggins…

« Il est l’un de mes joueurs préférés, dans ma carrière de coach. C’est tout simplement une belle âme, un être humain merveilleux. On n’accroche pas notre bannière en 2022 sans lui », livrait Steve Kerr au moment du départ d’Andrew Wiggins vers le Heat, échangé contre Jimmy Butler. Son transfert a marqué le vestiaire des Warriors, y compris l’un des joueurs plus récemment arrivés, Buddy Hield.

« Quand les gars ont été échangés, cela a été un jour difficile pour (Steve Kerr) », se souvient l’arrière, sur le podcast Steiny & Guru, en référence aux départs combinés de Kyle Anderson, Dennis Schroder et Lindy Waters III.

« Surtout avec Wiggs, c’était très émouvant dans le vestiaire. J’étais encore plus ému parce que j’aurais aimé être échangé à sa place, parce que Wiggs a tellement fait pour cette franchise. Pour un gars comme lui, j’ai détesté le voir partir comme ça parce qu’il a tellement fait pour cette franchise », poursuit l’arrière.

Un moyen pour lui de rendre hommage aux six années connues par le premier choix de la Draft 2014. Dans un rôle offensif moindre par rapport à ses premières saisons dans le Minnesota, l’ailier a en effet été un contributeur clé dans l’obtention du dernier titre des Californiens.

Une page vite tournée

« Je me suis dit que j’aimerais bien que ce soit moi, parce qu’il a marqué cette franchise de son empreinte, et je sais ce qu’il représentait pour cette franchise et pour la ville de San Francisco », dit encore Buddy Hield, dont le profil intéressait sans doute très peu le Heat, à la recherche d’un poste 3 de haut niveau en remplacement de Jimmy Butler, et dont le salaire (8.8 millions de dollars) ne suffisait de toute façon pas à équilibrer l’échange, contrairement aux 26.3 millions de dollars touchés cette saison par Andrew Wiggins…

Présent sur le même podcast, Stephen Curry se souvient du « véritable tourbillon » connu par les Warriors le jour du transfert. « On était sur le point de jouer contre Utah, et il y avait des rumeurs, des discussions, des conversations, des hypothèses, et puis c’est arrivé. Tout d’abord, on est bouleversé de perdre des gars avec qui on a fait la guerre, Wiggs en particulier. Il nous a aidés à gagner un titre et on l’a vu s’épanouir pendant les cinq années qu’il a passées ici », rappelle le meneur.

Mais la page a été d’autant plus facilement tournée que Jimmy Butler a apporté un second souffle à cette équipe qui en manquait tant.

« Et puis on pense à l’avenir. Nous étions ravis que Jimmy soit là. On savait qui il était en tant que superstar […] Vous pouvez voir que cela nous a aidés, Draymond (Green) et moi. Mais cela a aidé tous les autres parce qu’il rend les gens autour de lui meilleurs. Et il le fait très naturellement », termine ainsi Stephen Curry.