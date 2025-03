Libéré, Zach LaVine a trouvé la mire avec les Kings

Parmi tous les problèmes entourant le mauvais début de saison des Kings, il y avait un criant manque d’adresse à 3-points. Un souci résolu avec l’arrivée de Zach LaVine puisque l’arrière est en feu depuis huit matchs avec 53% de réussite derrière la ligne à 7m25 et ce, malgré son faux pas face aux Clippers dimanche soir à 1/7 de loin.

Pourtant, les débuts ont été timides. Arrivé lors de la dernière « trade deadline », Zach LaVine n’arrivait pas à trouver la mire alors qu’il faisait pourtant preuve d’une belle adresse à Chicago avec 44.6% de loin avant de faire ses valises. Or, depuis une dizaine de jours, ça va mieux et le dunkeur a même connu plusieurs gros coups de chaud, avec un 8/9 de loin face à Charlotte ou un 7/11 face aux Spurs.

Une acclimatation en cours

Plus largement, depuis neuf matchs, le double vainqueur du Slam Dunk Contest tourne à 26.3 points et 4.7 rebonds de moyenne et il a même été élu « Joueur de la semaine », la semaine dernière. Une première en carrière !

Si beaucoup d’attentes entouraient l’arrivée de Zach LaVine en Californie, la greffe a mis du temps à prendre. Une période de rodage nécessaire pour que le nouveau joueurs des Kings prenne ses marques. « J’ai dû comprendre comment l’attaque fonctionnait, trouver où étaient mes spots. Avec le temps, je suis devenu plus à l’aise et je parviens à jouer mon jeu » poursuit le numéro 8 de Sacramento.

En effet, Sacramento traverse une saison délicate, entre un changement de coach avec le départ de Mike Brown remplacé par Doug Christie, mais aussi avec le transfert de De’Aaron Fox.

Une adresse bénéfique pour les Kings

Dans le sprint final, avoir un Zach LaVine en pleine forme est en tout cas une excellente nouvelle pour les Kings qui espèrent toujours éviter le « play-in ». S’ils ont actuellement 2.5 matchs de retard sur les Warriors et le Top 6, dans la jungle de l’Ouest, rien n’est toutefois impossible.

Surtout avec un Zach LaVine libéré dans un rôle de pur scoreur, qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités et de marcher sur les pieds de ses coéquipiers, comme DeMar DeRozan ou Keegan Murray.

« Il a voulu bien faire et s’intégrer, mais on a besoin qu’il soit lui-même » expliquait récemment Doug Christie. « Afin qu’on comprenne comment l’entourer au mieux. Ça ne veut pas dire qu’il marquera 42 points tous les soirs mais il doit être agressif. Parce que lorsqu’il se lance, les prises à deux arrivent et il peut partager le ballon. »

Et son adresse aide finalement tout le monde…

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.5 3.9 4.5 4.2 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 2024-25 * All Teams 56 35 51.2 43.7 81.9 0.3 4.4 4.6 4.4 1.4 0.9 2.8 0.2 23.9 2024-25 * CHI 42 34 51.1 44.6 79.7 0.3 4.5 4.8 4.5 1.5 0.9 2.9 0.2 24.0 2024-25 * SAC 14 37 51.5 41.0 90.0 0.3 3.9 4.1 3.9 1.2 0.9 2.6 0.1 23.9 Total 636 33 46.9 38.8 83.3 0.5 3.7 4.1 4.0 2.1 0.9 2.6 0.3 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.