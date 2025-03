Les Bucks toujours sans solution face aux meilleures équipes

Fort avec les faibles et faible avec les forts. C’est ainsi que l’on peut résumer les performances des Bucks cette saison. La preuve avec le dernier match en date, cette défaite contre les Cavaliers, la quatrième de l’année face à la franchise de l’Ohio. Si bien que, cette saison, Milwaukee affiche un affreux 0-9 contre Cleveland, Boston et New York.

La conférence Est ressemble de plus en plus à une montagne trop haute à gravir pour les hommes de Doc Rivers.

« Il suffit de voir la confiance qu’ils ont par rapport à nous offensivement. Quand on va revoir les images, ça va sauter aux yeux », remarque le coach des Bucks, qui constate que son équipe n’a pas fait « cette transition », faute d’avoir battu les meilleures formations de l’Est.

Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers feraient-ils un complexe ? « Défensivement, on a été assez bon pour l’emporter. Offensivement, on n’a pas été assez bon pour gagner ce match », résume Doc Rivers face aux gros efforts de ses joueurs mais aussi aux 18 ballons perdus et au 29% de réussite à 3-pts.

« C’est une incroyable équipe mais je ne dirais pas qu’ils sont plus talentueux ou athlétiques que nous »

Est-ce la faute à la défense de Cleveland ? « On a eu beaucoup d’opportunités de jouer en un-contre-un mais comme on a décidé de faire circuler le ballon, d’impliquer tout le monde, on a parfois trop réfléchi. C’est souvent bien de passer le ballon, mais parfois, il faut aller au cercle, d’après moi », répond le Grec, qui a tenté d’imposer ses muscles près du cercle, et veut aussi que l’équipe « shoote 30, 35, 40 fois à 3-pts ».

Pour Kyle Kuzma, les Bucks ont été aspirés par le style des Cavaliers, que ces derniers maîtrisent. « On a joué un basket libéré et on a laissé notre adversaire dicter ce qu’on voulait faire », estime l’ancien des Wizards.

Sauf qu’à ce petit jeu-là, Cleveland est meilleur et on revient aux propos de Doc Rivers sur la confiance. Les Bucks n’ont plus vraiment pied quand ils entrent dans ce bain-là, contrairement à une formation de l’Ohio qui pratique, maîtrise et impose ce style à toutes les équipes adverses. Le 13-0 en dernier quart-temps a notamment fait mal.

« On a un peu baissé la tête. On n’a pas été agressif, pas décisif, en réfléchissant trop. Ils ont couru et attaqué toute la soirée et c’est une bonne leçon pour nous », reconnaît Kyle Kuzma. « C’est une incroyable équipe mais je ne dirais pas qu’ils sont plus talentueux ou athlétiques que nous. »