En fin de contrat, Cam Thomas veut finir fort

Avec son tir envoyé du logo dans les dernières secondes, il a fait trembler les Warriors jusqu’au bout. Malheureusement pour Cam Thomas et les Nets, la victoire n’a pas été au rendez-vous face aux Californiens. L’arrière de Brooklyn a tout de même terminé avec 23 points (8/18 aux tirs) et 7 passes en 27 minutes.

Celui-ci est encore limité au niveau de son temps de jeu après être resté de longues semaines à l’infirmerie en raison de blessures aux ischio-jambiers. Sur les 62 matchs de sa formation, il n’a pris part qu’à 22 rencontres. Une tuile pour lui qui abordait sa 4e saison dans la Grande ligue avec l’ambition de tourner à 25 points de moyenne.

Il s’en rapproche certes, mais le spectre de matchs joués rend sa production moins significative. Résultat : l’intéressé, interrogé par le New York Post en amont de la réception des Warriors, entend « finir fort » la saison. Finir sur une bonne note est d’autant plus important pour lui que son contrat rookie arrive à son terme.

« Je ne m’inquiète pas vraiment de mon année de contrat ou de quoi que ce soit d’autre. Tout ça va se régler tout seul », se détache celui qui touche 4 millions de dollars cette saison, soit un contrat très rentable pour les Nets. Des Nets qui auront donc la possibilité de le prolonger l’été prochain.

Quid de son association avec D’Angelo Russell ?

« À ce stade, je ne suis pas vraiment inquiet. Je veux juste finir fort pour l’équipe, et ensuite, la « free agency » nous emmènera où elle nous emmènera. Mais je ne me préoccupe pas vraiment de finir fort pour cet aspect. Je veux juste finir fort parce qu’on veut gagner des matches et construire quelque chose ici », assure Cam Thomas.

Ces prochaines rencontres permettront notamment de se faire une idée de son association avec D’Angelo Russell, également en fin de contrat. Un tel « backcourt » peut-il avoir les reins suffisamment solides en défense ?

« CT est une arme. Tout le monde doit faire attention à lui. Défensivement, c’est la prochaine étape. Peut-il être meilleur dans sa pression sur le ballon, avec sa défense à 3-points, en suivant les consignes et le plan de jeu ? », le met déjà au défi Jordi Fernandez.

Selon les progrès affichés, les Nets pourraient lui offrir un contrat annuel à 20 ou 22 millions de dollars, le montant évoqué par la presse new-yorkaise. Il se rapprocherait du joueur le mieux payé de l’équipe, Nic Claxton (25 millions de dollars), qui voit en lui « l’un des meilleurs marqueurs de la ligue. Cela se passe de commentaires. » À noter quand même qu’il sera « free agent protégé » et que Brooklyn aura de toute façon la main sur son avenir, en pouvant s’aligner sur les offres extérieures qui lui seront faites.

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 21 32 44.5 36.0 88.1 0.6 2.8 3.4 3.4 1.8 0.7 2.6 0.0 24.2 Total 211 23 44.1 34.7 86.0 0.3 2.3 2.6 2.0 1.4 0.5 1.4 0.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.