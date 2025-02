Bientôt le bout du tunnel pour Cam Thomas

Avec presque 25 points de moyenne sur le premier mois de compétition, Cam Thomas semblait lancé pour réussir une grosse saison sur le plan individuel. Mais les blessures aux ischio-jambiers ont arrêté net le scoreur des Nets.

Après un match contre les Warriors le 25 novembre 2024, il doit rejoindre l’infirmerie pour plusieurs semaines. Il revient le 29 décembre puis rejoue encore le 2 janvier, avant de nouveau de laisser ses coéquipiers pendant une longue période. Il n’a donc disputé que deux rencontres et 46 minutes depuis trois mois…

Une bonne nouvelle arrive enfin pour lui et Brooklyn, avec l’entraînement ce jeudi, qui sera la dernière étape avant un retour sur les parquets. « On est impatient de le voir faire du cinq-contre-cinq », annonce Jordi Fernandez. « On verra comment il se sent. »

Son association avec D’Angelo Russell va enfin prendre vie

Si les Nets ont retrouvé des couleurs et une défense dernièrement, le retour de Cam Thomas (24.7 points de moyenne) va faire du bien à l’attaque. Il va ainsi pouvoir montrer son potentiel aux côtés de D’Angelo Russell, avec lequel il n’a partagé que cinq petites minutes le 2 janvier face aux Bucks.

« Je sais comment il joue, de quoi il est capable », commente l’ancien joueur des Lakers. « Quand on sera sur le terrain, on devra trouver un moyen d’être complémentaire et je vais devoir le mettre en bonne position. On a besoin de lui. On a eu des blessés avant la coupure donc c’est rafraîchissant d’avoir des retours. Qu’il revienne dans la rotation, c’est un coup de boost pour nous, c’est clair. »

L’association entre les deux sera « un processus » annonce néanmoins Jordi Fernandez. « On a plusieurs formations et c’est toujours positif d’avoir un joueur de talent comme ça. On sait qu’il va nous rendre meilleur. »

Trendon Watford le dit encore plus clairement en déclarant que « nos soucis offensifs vont se terminer dès qu’il mettra un pied sur le parquet ».

Cam Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 BRK 67 18 43.3 27.0 82.9 0.2 2.2 2.4 1.2 1.0 0.5 0.8 0.1 8.5 2022-23 BRK 57 17 44.1 38.3 86.8 0.1 1.5 1.7 1.4 1.0 0.4 1.1 0.1 10.6 2023-24 BRK 66 31 44.2 36.4 85.6 0.4 2.8 3.2 2.9 2.1 0.7 1.9 0.2 22.5 2024-25 BRK 19 32 44.8 37.5 87.6 0.5 3.1 3.6 3.4 1.9 0.7 2.7 0.1 24.7 Total 209 23 44.1 34.9 85.8 0.3 2.3 2.6 2.0 1.4 0.5 1.4 0.2 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.