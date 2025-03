Stephen Curry et Steve Kerr remercient Jimmy Butler

Neuf victoires pour une défaite. C’est le bilan de Jimmy Butler sous les couleurs des Warriors, et pour Steve Kerr, son équipe est devenue une « two-way team » depuis son arrivée. En français, ça signifie que Golden State est aussi efficace en défense qu’en attaque. Comme Jimmy Butler l’a toujours été en carrière.

« Jimmy y est pour beaucoup. On a trouvé une nouvelle identité, et c’est plaisant d’observer cette évolution. C’est une ‘two-way team’. Sur les dix derniers matches, on est second de la ligue en attaque comme en défense » rapporte le coach de Golden State. « Ce n’est qu’un court échantillon, mais ça correspond à l’arrivée de Jimmy. Les choses ont clairement changé depuis son arrivée. C’est un génial complément à ce qu’on faisait déjà ».

Et ce n’est que le début !

En fait, sur les dix derniers matchs, les Warriors sont 5e en attaque (120.5 points inscrits sur 100 possessions) et bien 2e en défense (107.2 points encaissés sur 100 possessions) pour le 3e meilleur « Net Rating » (+13.3).

Cette nuit, ses joueurs s’imposent de 12 points à New York, et Jimmy Butler a haussé le niveau défensif de l’équipe en deuxième mi-temps pour renverser les Knicks.

En attaque, il apporte 19 points et 4 passes, et son agressivité déséquilibre la défense, et du même coup, offre davantage de liberté à Stephen Curry. « On sait qui il est, et ce qu’il a été capable de faire dans cette ligue », rappelle Stephen Curry. « Il y a une courbe d’apprentissage, un processus d’apprentissage, lorsqu’on fait venir un gars comme lui. Mais nous discutons, nous trouvons des solutions au jour le jour, nous sommes tous mis au défi parce que nous comprenons l’urgence de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans la saison. C’est une superstar, il a gagné, porté des équipes, il le fait avec nous. Nous essayons tous de faire notre part autour de lui ».

Curry a retrouvé de l’enthousiasme

Des compliments que Jimmy Butler lui renvoie. L’ancien arrière du Heat est déchargé du leadership en attaque, et il brille dans ce rôle de complément et de créateur de brèches. « Il attire tellement l’attention, et tout le monde, dans le monde et encore plus dans cette ligue, le sait…Il s’agit donc de l’utiliser à notre avantage », explique Jimmy Butler. « Quand il est au large, quelqu’un dans l’équipe, n’importe qui, doit aller dans la peinture parce que c’est là qu’il y aura le plus d’ouverture. L’adversaire va toujours réagir de manière excessive quand il a le ballon, et moins quand il ne l’a pas. Nous devons donc commencer à apprendre ce qu’il faut faire quand il n’a pas la balle ».

Depuis l’arrivée de Jimmy Butler, Stephen Curry semble transformé, et Steve Kerr sait pourquoi. « Il mourait d’envie de revenir dans la course ! Maintenant que nous sommes de nouveau dans la course, cela lui donne de l’énergie » explique le coach, heureux de pouvoir compter sur un joueur qui peut calmer le jeu dans les moments importants, et « forcer » l’adversaire à l’envoyer aux lancers-francs quand il faut gratter des points précieux.