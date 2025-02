Le MVP de la nuit | Stephen Curry, l’homme du 27 février

La NBA nous inonde de stats chaque soir, et certaines sont parfaitement inutiles, mais d’autres sont plus que cocasses. Comme les performances réalisées un 27 février par Stephen Curry.

À trois reprises, dans sa carrière, le « Splash Brother » a inscrit 45 points et plus un 27 février, et il n’est que le 3e joueur de l’histoire à dépasser trois fois cette marque un même jour. Les deux autres se nomment Elgin Baylor (le 25 février) et Wilt Chamberlain, et ce dernier est dans une autre dimension puisqu’il a réalisé trois matches à 45 points et plus lors de 16 jours différents !

L’anecdote à part, Stephen Curry a signé cette nuit, à Orlando, l’une de ses plus grandes performances en carrière avec 56 points à 12 sur 19 à 3-points. C’est son 26e match avec 10 paniers primés et plus.

« Je pense que les fans présents ce soir, même ceux du Magic, savent qu’ils étaient en présence du meilleur shooteur de tous les temps et de l’un des plus grands joueurs de tous les temps », a réagi Steve Kerr. « Il n’y a pas que les tirs qui rentrent, il y a aussi la fluidité, la beauté de ses mouvements, son audace, les tirs qu’il est prêt à prendre. C’est un joueur incroyable et il a donné un sacré spectacle ce soir ».

La stat insolite de Jimmy Butler

Un spectacle qui a pris forme à la fin de la première mi-temps avec un panier depuis son camp pour que les Warriors rentrent aux vestiaires avec « seulement » 14 points de retard (66-52). La suite ? Le « Curry Show » avec 22 points à lui seul dans le 3e quart-temps. C’est un de plus que tous les joueurs du Magic réunis (21 points).

« Je me suis senti bien toute la nuit, et j’ai essayé de conserver du jus en attaque et de m’en tenir au plan de jeu en défense », explique Stephen Curry. « Une fois que j’ai commencé à voir les tirs à 3-points rentrer en transition, à tous les endroits du terrain, j’ai su que j’allais passer une bonne soirée. »

Une soirée qui se termine par une 5e victoire de suite, et pour les amateurs de stats « inutiles », sachez que c’est la première fois que Jimmy Butler est sur le terrain lorsqu’un coéquipier inscrit 50 points et plus !

« Une fois, Derrick Rose avait inscrit 50 points quand nous étions à Minnesota, mais je n’avais pas joué » s’est souvenu le porte-bonheur des Warriors. « Mais d’une certaine manière, c’était plutôt attendu… »