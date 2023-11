Les images des 73 points de Wilt Chamberlain, le 16 novembre 1962

Wilt Chamberlain a établi tellement de records en NBA que certains en occultent d’autres. Ses 100 points effacent beaucoup d’autres de ses exploits, de quoi oublier que « The Stilt » a dépassé par six fois la barre des 70 points !

Outre ses 100 points face aux Knicks, il a en effet aussi inscrit, entre 1961 et 1962, 78 points face aux Los Angeles Lakers, 73 points face aux Chicago Packers (désormais les Washington Wizards), 72 points face aux Los Angeles Lakers ou encore 70 points face aux Syracuse Nationals (désormais les Philadelphia 76ers).

Et la sixième fois ? C’était le 16 novembre 1962, face aux Knicks, ses victimes préférées.

Des lancers-francs à la cuillère

Ce soir-là, avec les San Francisco Warriors, au Madison Square Garden, Wilt Chamberlain va inscrire 73 points, à 29/43 au tir, dont 15/19 aux lancers-francs. Avec 14 rebonds. Pour une victoire 127-111.

Le plus intéressant, c’est que contrairement à ses 100 points, cette performance a été filmée, et même colorisée (même si le résultat fait un peu mal aux yeux). On y voit ainsi Wilt Chamberlain imposer sa puissance et sa technique près du cercle, shooter ses lancers-francs à la cuillère, et surtout enchaîner les « fadeaway » à une main !

« Ils ne me laissaient pas sous le panier », expliqua-t-il. « Donc j’ai du m’éloigner un peu. C’est tout. »

De quoi lui permettre d’effacer les 71 points d’Elgin Baylor, inscrits au Madison Square Garden deux ans avant.

Pas le record du Madison Square Garden ?

« Non, je ne savais pas qu’il était proche du record au Garden » dira son coach, Bob Feerick. « Je n’y ai absolument pas pensé. Il a déjà tous les autres, alors je pensais qu’il avait également celui-ci. Il connaissait une bonne soirée mais bon, il a pas mal de soirées de ce genre. »

Pour la petite histoire, la NBA considère toutefois que c’est Carmelo Anthony qui détient le record de points au Madison Square Garden, avec 62 points inscrits face aux Bobcats en 2014.

Pourquoi ? Parce qu’il y a en fait eu à New York plusieurs Madison Square Garden, très différents, et que l’actuel, le quatrième, n’a ouvert ses portes qu’en 1968. C’est dans le troisième que Wilt Chamberlain a inscrit ses 73 points.