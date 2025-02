Eric Gordon opéré… et indisponible toute la fin de saison ?

Philadelphie n’avait vraiment pas besoin de ça. Alors que Joel Embiid est sur le flanc avec son problème au genou dont il ne se sort pas, et que Paul George joue avec une blessure au doigt, les Sixers vont aussi devoir se passer d’Eric Gordon. Absent depuis le 7 février pour un problème au poignet, l’arrière vétéran va être opéré a annoncé la franchise après avoir « consulté plusieurs spécialistes ».

Si aucune période de convalescence, ni date de retour précise n’a été communiqué par les Sixers, on pourrait se diriger vers une absence longue durée, synonyme de fin de saison. Un scénario qu’avait déjà susurré Nick Nurse en conférence de presse dernièrement, craignant de devoir se passer de son shooteur pour « quelque temps« .

Guerschon Yabusele touché aux yeux

Eric Gordon était arrivé l’été dernier à Philadelphie pour renforcer le banc des Sixers. L’ancien joueur des Clippers, des Pelicans ou des Rockets avait souffert en début de saison, avant de trouver son rythme tournant à 48.3 % à 3-points lors de ses 23 derniers matchs. Il avait notamment été davantage responsabilisé suite à la blessure sérieuse du rookie Jared McCain, révélation du début de saison avant d’être touché au ménisque du genou gauche et de rejoindre l’infirmerie pour le reste de la saison.

L’absence d’Eric Gordon va un peu plus dépeupler le poste 2 des Sixers, où la recrue de la « trade deadline » Quentin Grimes et Lonnie Walker IV, tout juste revenu d’Europe, vont empiler les minutes. Les Sixers vont affronter les Knicks mercredi sans Joel Embiid, Kyle Lowry, toujours touché à la hanche, et Guerschon Yabusele.

L’intérieur français a été touché aux yeux contre les Bulls. « Il a une abrasion de la cornée sur l’oeil droit et l’autre est dans un état encore pire » avait annoncé Nick Nurse après la défaite lundi contre Chicago.

Eric Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 LAC 78 34 45.6 38.9 85.4 0.6 2.0 2.6 2.8 2.2 1.0 2.1 0.4 16.1 2009-10 LAC 62 36 44.9 37.1 74.2 0.4 2.2 2.6 3.0 1.5 1.1 2.3 0.2 16.9 2010-11 LAC 56 38 45.0 36.4 82.5 0.8 2.1 2.9 4.4 2.1 1.3 2.7 0.3 22.3 2011-12 NOP 9 35 45.0 25.0 75.4 0.2 2.6 2.8 3.4 2.2 1.4 2.7 0.4 20.6 2012-13 NOP 42 30 40.2 32.4 84.2 0.2 1.6 1.8 3.3 1.8 1.1 2.8 0.2 17.0 2013-14 NOP 64 32 43.6 39.1 78.5 0.5 2.1 2.6 3.2 1.8 1.2 2.1 0.2 15.4 2014-15 NOP 61 33 41.1 44.8 80.5 0.5 2.1 2.6 3.8 2.4 0.8 2.0 0.2 13.4 2015-16 NOP 45 33 41.8 38.4 88.8 0.2 2.0 2.2 2.7 2.2 1.0 1.6 0.3 15.2 2016-17 HOU 75 31 40.6 37.2 84.0 0.4 2.3 2.7 2.5 2.0 0.6 1.6 0.5 16.2 2017-18 HOU 69 31 42.8 35.9 80.9 0.4 2.1 2.5 2.2 1.7 0.6 1.9 0.4 18.0 2018-19 HOU 68 32 40.9 36.0 78.3 0.2 1.9 2.2 1.9 2.1 0.6 1.3 0.4 16.2 2019-20 HOU 36 28 36.9 31.7 76.6 0.2 1.7 2.0 1.5 1.9 0.6 1.2 0.4 14.4 2020-21 HOU 27 29 43.3 32.9 82.5 0.3 1.9 2.1 2.6 1.6 0.5 1.9 0.5 17.8 2021-22 HOU 57 29 47.5 41.2 77.8 0.3 1.7 2.0 2.7 1.1 0.5 1.9 0.3 13.4 2022-23 * All Teams 69 29 44.6 37.1 82.1 0.2 1.7 1.9 2.7 1.1 0.6 1.5 0.4 12.4 2022-23 * HOU 47 30 43.9 34.7 81.5 0.3 1.8 2.1 2.9 1.0 0.6 1.8 0.4 13.1 2022-23 * LAC 22 25 46.3 42.3 84.2 0.2 1.5 1.7 2.1 1.5 0.6 1.0 0.4 11.0 2023-24 PHX 68 28 44.3 37.8 79.7 0.2 1.6 1.8 2.0 1.2 1.0 1.1 0.4 11.0 2024-25 PHL 39 20 42.6 40.9 75.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 0.7 0.7 0.3 6.8 Total 925 31 43.0 37.2 81.0 0.4 1.9 2.3 2.7 1.7 0.8 1.8 0.4 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.