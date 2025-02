Devenir le patron, le nouvel apprentissage de Coby White

Difficile de s’improviser calife à la place du calife. Très sérieux dans un rôle de deuxième, voire troisième option offensive des Bulls, sans en être le principal porteur du ballon, Coby White a changé de dimension.

D’abord par ses progrès spectaculaire la saison dernière, de 9.7 à 19.1 points par match. Mais aussi de force, suite aux départs successifs de DeMar DeRozan et Zach Lavine, partis vers Sacramento tour à tour, laissant un grand vide dans l’attaque de Chicago. Coby White doit désormais apprivoiser ce rôle de « go-to-guy » des siens, non sans quelques difficultés.

Depuis le dernier match de Zach LaVine avec les Bulls, le 27 janvier dernier, Coby White patine. L’arrière est davantage exposé aux défenses adverses et peine à trouver son efficacité. Ses pourcentages en tir en pâtissent, et même sa moyenne de points est en retrait : 17.5 points à 39.6% contre 18.2 points à 43.7% jusque-là cette saison.

Et les dernières sorties de Chicago, qui reste sur sept défaites sur les huit derniers matchs ont été synonymes de soirées parfois très pénibles pour le joueur de 25 ans.

Un des joueurs les plus contrés de la NBA depuis le départ de LaVine

« C’est le développement qu’il doit réaliser s’il veut devenir le genre de joueur qu’il veut être » a estimé Billy Donovan après la défaite contre les Knicks. « Il a l’exemple parfait de ce que c’est d’être un Zach LaVine ou un DeMar DeRozan. »

S’il s’est un peu repris samedi contre Phoenix (20 points à 7/14 et 8 passes), Coby White doit apprendre sur le tas la vie de patron offensif, avec ses hauts et ses bas.

« Cela va être différent, mais vous devez apprendre de cela » songe-t-il. « C’est là où nous en sommes. » Sur les 15 derniers matchs, l’ancien de North Carolina est notamment un des joueurs les plus contrés de la ligue (1.5 tir contré par match, 7e de NBA). Et les Bulls dans leur ensemble affichent leurs limites, avec une efficacité en contre-attaque en chute libre, malgré un des rythmes les plus élevés (3e de la NBA, mais 19e à la moyenne de points marqués en contre-attaque depuis 15 matchs).

Coby n’a pas encore la « Mamba Mentality »

En plus d’endosser le costume de patron, avec Nikola Vucevic ou Josh Giddey comme lieutenants, Coby White doit aussi devenir celui à qui on donne les ballons en fin de match, un rôle jusque-là réservé à DeMar DeRozan ou Zach LaVine.

Contre New York, il avait été contré par Mikal Bridges sur un lay-up dans la dernière minute à -1, avant de lâcher le ballon à Lonzo Ball sur la dernière possession du temps réglementaire. « Je dois prendre ce tir » avait-il réagi. « Cela doit devenir ma mentalité au final. »

Billy Donovan a expliqué qu’il allait notamment devoir modifier une partie de ses systèmes offensifs pour coller davantage au style de son nouvel homme fort, moins porté sur la création balle en main pour lui même que ne pouvait l’être Zach LaVine en première partie de saison, ou DeMar DeRozan ces dernières campagnes.

« On ne correspond pas exactement aux besoins de Coby, mais il y a plus de mouvement, de coupes pour le trouver dans des espaces ouverts » a analysé l’entraîneur des Bulls. « Quand vous perdez quelqu’un comme Zach ou DeMar, vous perdez des excellents créateurs. Ce n’est pas comme si notre équipe était construite de cette façon désormais. Donc nous devons bouger pour créer du jeu et s’aider les uns les autres de cette manière. »

Les Bulls peuvent dans le pire des cas se permettre quelques semaines d’expérimentation pour l’avenir. Avec leurs six défaites consécutives et une seule victoire d’avance sur Brooklyn pour la dernière place au play-in, Chicago semble voué à terminer cette saison en roue libre. Que Coby White soit performant ou non.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 50 33 42.9 36.8 89.6 0.3 3.0 3.3 4.6 2.2 0.9 2.4 0.2 18.1 Total 398 30 42.8 36.9 85.7 0.4 3.2 3.6 3.8 2.1 0.7 1.7 0.2 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.