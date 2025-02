Retour réussi pour PJ Washington

Pour venir à bout des Pelicans, les Mavericks ont pu s’appuyer sur les 35 points de Kyrie Irving, mais aussi sur les 24 points de PJ Washington, dont 20 dans la première période. Ce n’est pas rien et c’était surtout son premier match depuis le 8 février.

L’intérieur des Mavericks, comme l’intégralité de ses coéquipiers cette saison, s’était blessé, à la cheville droite, et avait rejoint l’infirmerie. Très en forme dans les derniers jours de janvier, il a repris là où il avait laissé sa saison.

Le finaliste 2024 termine cette partie avec 24 points à 8/17 au shoot, dont 3/7 à 3-pts, 7 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. « Il est incroyable. C’est un fort joueur physiquement qui peut aller au cercle, shooter. Défensivement, il est dingue », liste Naji Marshall. « Il est l’étincelle dont l’équipe avait besoin. C’est une menace globale, qui nous rend tellement plus forts. »

Kyrie Irving le considère comme une star

« C’est une star en devenir pour notre équipe », déclare même Kyrie Irving. « Il le démontre, ses chiffres le montrent aussi. C’est le moment, je pense, de commencer à parler de PJ Washington, qui fait cela de manière régulière et qui est un énorme atout, un des leaders de notre équipe. »

Qu’en pense PJ Washington de cette déclaration du meneur de jeu ? « C’est important, venant d’un joueur comme lui, qui est une superstar de la NBA depuis un moment. Il est comme un grand frère pour moi », répond-il.

Outre ses performances, le simple retour du joueur est précieux pour les Texans. Anthony Davis, Daniel Gafford et Dereck Lively II sont bloqués à l’infirmerie, donc PJ Washington peut rendre des services en défense à l’intérieur.

« Quand il n’est pas là, il nous manque. Il est habitué à jouer au poste d’ailier-fort et pivot. Il écarte le jeu et force le pivot adverse à sortir de la raquette », se réjouit Irving. « On est en sous-effectif donc je dois être agressif si on veut gagner. J’essaie simplement de faire les bons choix, d’être intelligent », conclut-il.

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.4 5.4 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 2024-25 DAL 43 33 43.7 37.8 75.7 1.6 6.6 8.2 2.3 2.4 1.2 1.9 1.0 14.2 Total 376 31 44.6 35.7 71.4 1.2 4.6 5.8 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.