Kyrie Irving a toujours la sélection australienne en tête

« Je ne me suis toujours pas décidé. » Ainsi s’exprimait Kyrie Irving en 2012, dont le cœur penchait encore entre Team USA et la sélection australienne. Le jeune homme de l’époque avait fini par opter pour la première option avant de devenir champion du monde en 2014 et champion olympique en 2016.

Mais plus de dix ans après ce choix, le joueur des Mavs a toujours cette seconde option en tête. Selon le média australien Code Sports, repris par Fox, il est en pourparlers avec la Fédération australienne de basket pour concrétiser ce projet. « Nous sommes en train de le faire, en essayant de trouver le meilleur moyen pour moi d’être éligible », annonce l’intéressé à l’issue du match des étoiles.

« Il y a beaucoup de paperasse à remplir. De toute évidence, les États-Unis ont encore une décision à prendre, mais pour moi, j’essaie simplement de faire ce qu’il y a de mieux. Honnêtement, si je peux devenir un ‘Aussie’ à un moment de ma carrière et jouer pour l’équipe australienne, ce serait génial », s’enthousiasme le meneur de 32 ans.

Absent de la dernière version de Team USA

Ce dossier revient sur la table quelques mois après que Kyrie Irving a été laissé sur le carreau par Team USA, lors des dernières sélections pour les Jeux olympiques de Paris. « Je ne dirais pas que ça m’a fait mal mais ne pas pouvoir faire d’essais, c’était juste bizarre. C’était bizarre de ne pas pouvoir se réunir en tant que groupe, parce que Team USA, ce n’est pas 12 ou 15 gars », avait-il regretté en octobre dernier.

Encore un an plus tôt, le natif de Melbourne, titulaire de deux passeports (américain et australien), disait se considérer « comme un joueur international » malgré son expérience avec Team USA.

« Beaucoup de mes pairs se moquent de moi quand j’en parle et certains fans ne sont pas d’accord, mais je suis né en Australie. Team USA m’a demandé de jouer pour elle quand j’avais 17 ou 18 ans. Je voulais jouer pour l’Australie, mais ça ne s’est pas fait. Coach K (Krzyzewski) ne voulait pas non plus que cela se produise », lâchait-il.

Représentera-t-il donc l’Australie lors des Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028 ? Affaire à suivre…

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 DAL 44 37 47.8 41.3 90.2 1.2 3.6 4.8 4.8 2.0 1.3 2.3 0.4 24.6 Total 773 35 47.4 39.5 88.7 0.8 3.3 4.1 5.6 2.3 1.3 2.5 0.4 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.