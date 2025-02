Pour corriger son shoot, Scoot Henderson a suivi le chemin de Jerami Grant

Il y a deux ans, Jerami Grant avait rappelé le spécialiste du shoot John Townsend en renfort pour corriger son tir, aussi bien extérieur qu’aux lancers-francs, lui qui traversait alors une mauvaise passe. En septembre 2024, le joueur de Portland a expliqué à son coach personnel que Scoot Henderson allait également bosser avec lui.

Le 16 septembre 2024, ce dernier a donc assisté au travail de son coéquipier. « Il a marqué genre 100 shoots de suite. Je me suis dit que, bon sang, je voulais faire pareil », raconte-t-il à The Athletic.

Un angle droit avec le bras

Sachant qu’il allait bosser avec le jeune talent des Blazers (il est même devenu consultant pour la franchise depuis le début de saison), John Townsend a donc regardé des images avant le rendez-vous pour isoler les conseils qu’il pourrait lui glisser.

Le plus important était semblable à celui donné à Jerami Grant. Car les deux joueurs ont de long bras et, c’est le défaut dans ces cas-là, ont tendance à relâcher le ballon devant leur visage et donc à ne pas finir leur geste.

L’essentiel, c’est donc le placement du coude et de l’avant-bras droit, pour former un angle à 90°.

« La plupart des entraîneurs commencent avec les appuis, mais lui m’a dit que tout allait bien avec le placement de mes pieds, que j’étais bien équilibré », indique Scoot Henderson, qui s’est donc appliqué à bien répéter ce geste, cet angle droit avec son bras. « C’était différent. J’ai toujours marqué des tirs, mais je le sentais mieux. J’ai senti que ça collait bien avec moi, que ça me correspondait bien. Avec cet angle à 90°, je peux finir mon geste, alors que j’avais ce problème avant. »

À 41% de réussite à 3-pts depuis deux mois

Visiblement, le troisième choix de la Draft 2023, dont la confiance a grandi récemment, est un élève très studieux et autonome. « Sur la centaine de joueurs NBA avec lesquels j’ai travaillé, Scoot Henderson est celui qui se coache lui-même le mieux », précise le spécialiste du shoot.

Anthony Edwards, qui explose les compteurs avec son shoot extérieur cette saison, disait que « la majorité du temps, quand ça part de ma main, je le sens bien ». Scoot Henderson est pareil : « Je n’ai même plus besoin de voir si le ballon rentre ou non, je peux le sentir. Si j’ai mon angle à 90°, je sais qu’il y a de bonnes choses que ça rentre. »

Il y a les sensations, mais il y a les chiffres aussi. Sur les vingt premiers matches de la saison, le travail ne se traduisait pas puisqu’il ne tournait qu’à 27% de réussite à 3-pts. Depuis le 21 décembre 2024, en revanche, c’est beaucoup mieux avec un propre 51/123 derrière l’arc, soit 41.5% de réussite. Globalement, avec son 36.5% de réussite de loin, il fait mieux que sa première saison (32.5).

Ainsi, le travail sur le geste paye. Mais aussi une meilleure sélection de ses tirs, notamment en éliminant les « stepback » à 3-pts et en profitant des espaces laissés par les défenses. « Quand on passe sous l’écran et qu’il shoote, il est à 39%, ce qui est assez élevé. Donc on essaie d’éviter qu’il utilise le stepback quand le défenseur passe sous l’écran et qu’il soit en rythme quand il tire », conclut Chris Fleming, assistant coach des Blazers.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 47 27 43.4 36.5 78.9 0.7 2.3 3.0 5.3 2.6 1.1 2.6 0.3 12.4 Total 109 28 40.3 34.1 80.6 0.8 2.3 3.1 5.3 2.9 0.9 3.1 0.2 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.