Pas de revanche entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu

À l’approche du All-Star Weekend 2025 (14-16 février), on pouvait encore se demander si la NBA allait remettre en place un duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu dans un concours à 3-points à San Francisco, mais la réponse est non.

« Nous n’avons pas été en mesure de trouver un plan qui nous permettrait de mettre la barre encore plus haut que l’année dernière » s’est justifié Mike Bass, le porte-parole de la NBA, dans des propos rapportés par ESPN. « Nous nous sommes donc tous mis d’accord pour ne pas [réitérer l’expérience] et, ce, pour nous concentrer plutôt sur le nouveau format du All-Star Game. »

Pourtant, l’affrontement d’il y a un an entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu avait séduit, le meneur des Warriors l’emportant de justesse contre la meneuse du Liberty, pour le plus grand bonheur des fans présents à Indianapolis.

Le refus de Caitlin Clark

« C’était parfait. Un grand spectacle, de l’adresse des deux côtés et 70 secondes formidables pour nous deux » réagissait Stephen Curry, tandis que Sabrina Ionescu déclarait : « Stephen n’a pas gagné par hasard, mais j’aurais la possibilité de le battre la prochaine fois. »

Détenteurs des records du concours à 3-points en NBA et WNBA, Stephen Curry et Sabrina Ionescu devront donc attendre au moins un an de plus avant de se re-croiser dans un tel événement. Peut-être qu’ils seront même rejoints par Klay Thompson et Cailtin Clark, comme imaginé il y a quelques mois…

Pour cette édition 2025, la NBA rêvait en effet d’un duel entre les « Splash Brothers » et un tandem Sabrina Ionescu – Caitlin Clark, mais cette dernière a préféré faire l’impasse sur la compétition.