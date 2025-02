Athlètes les mieux payés : Stephen Curry double LeBron James !

Sportico vient de sortir son Top 100 des athlètes les mieux payés de 2024 et ce sont encore une fois les joueurs NBA qui trustent le maximum de places, avec 36 joueurs présents, devant les footballeurs de la NFL (22).

C’est Cristiano Ronaldo qui est en tête, avec 260 millions de dollars gagnés l’année dernière, dont 215 millions de salaire avec son club d’Al-Nassr en Arabie saoudite, et 45 millions de contrats publicitaires. Derrière, on retrouve Stephen Curry, avec 153.8 millions : 53.8 millions de salaires et 100 millions de revenus de « sponsoring » !

Le meneur des Warriors a ainsi dépassé LeBron James, qui tombe à la 5e place alors qu’il était le premier basketteur depuis plusieurs années. Le « King » n’a ainsi touché « que » 133.2 millions de dollars en 2024, avec 48.2 millions de dollars de salaire et 85 millions de dollars en divers contrats publicitaires.

Comment expliquer le bond du « Splash Brother » ? En fait, c’est sa prolongation de contrat avec Under Armour qui permet au champion olympique de booster encore davantage ses revenus.

Giannis Antetokounmpo (47.8 + 50) est 13e alors que Kevin Durant (48.1 + 45) est 14e du classement.

Le premier Français du classement est Karim Benzema, qui pointe à la 8e place (108 +8), juste devant Kylian Mbappé (85 + 25) à la 9e place alors que Rudy Gobert est de son côté 72e (42.5 + 1.5) de ce Top 100.