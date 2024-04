Stephen Curry prolonge au prix fort avec Under Armour

Sous contrat avec Under Armour depuis 2013, Stephen Curry s’est engagé pour pour un nouveau bail sur le long terme, et selon ESPN, ce nouveau contrat va faire de lui l’un des sportifs les mieux payés au monde avec des actions, des « royalties », mais aussi un nouveau titre de président de Curry Brand. Une stratégie qui rappelle forcément celle de Michael Jordan.

« Nous avons commencé une activité autour de mon nom, et avec la possibilité d’approfondir le partenariat, l’espoir qu’il se poursuive après ma retraite sportive et l’investissement supplémentaire commun pour de très grandes choses, c’est un moment excitant pour renforcer ce partenariat », a déclaré Curry. « Nous avons conscience qu’il s’agit d’une collaboration bénéfique mutuellement qui nous permettra de réaliser de grandes choses, de constituer une équipe de qualité, et de donner plus d’ampleur à l’entreprise pour créer de grandes histoires. »

Stephen Curry lié à vie avec Under Armour ?

Pour le fondateur de la marque, Kevin Plank, « c’est impossible d’imaginer Under Armour sans Stephen, ou Stephen sans Under Armour ». Selon lui, le contrat inclut « des objectifs de revenus spécifiques basés sur les performances » qui devraient permettre de prolonger continuellement le contrat de Curry pour se rapprocher d’un contrat à vie.

Pour Curry, cette union est basée sur la confiance. « La confiance est pour une grande part de ce que je suis sur le terrain et en dehors. Je crois en Under Armour et Curry Brand, en l’équipe en place et en ce que nous faisons ensemble. Nous partageons la même vision d’un grand avenir ».