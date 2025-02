Le Heat soulagé de pouvoir y voir enfin plus clair

« Il n’y a pas de plus grande forme de raison que dans l’instant présent. » Erik Spoelstra était d’humeur philosophe après la victoire des siens sur le parquet des Sixers. En partie parce que ce succès à Philadelphie intervient au lendemain d’une défaite très frustrante à Chicago. Mais surtout parce que le psychodrame Jimmy Butler a pris fin à Miami avec le départ de l’ailier vers Golden State mercredi. Le terme de semaines de tension, d’allers-retours avec le groupe, puis en marge de celui-ci au gré des suspensions internes reçues par l’ancien « franchise player » floridien.

La soirée du Heat a été étrange, comme celle des Warriors dans le même temps. Les joueurs alors sur le banc ont été informés de l’annonce de l’échange avec Golden State en fin de deuxième quart-temps par un spectateur, quand ceux qui étaient sur le parquet sont rentrés aux vestiaires sans être tenus au courant. « En fait, durant son discours avant la mi-temps, le coach pensait déjà qu’on le savait mais ce n’était pas le cas » a révélé Nikola Jovic, alors qu’Erik Spoelstra a fait le choix de ne pas l’évoquer pour maintenir ses joueurs dans le match.

Un poids en moins

Pour Nikola Jovic, le départ de Jimmy Butler est un mélange de sentiments contraires, face auxquels il a fallu lutter. « Il va me manquer, clairement. Je pense qu’il va manquer à beaucoup de gars ici. Je suis triste et heureux en même temps. Triste de ne plus le voir. Mais vraiment heureux qu’il ait obtenu ce qu’il voulait. »

Le Heat aussi dans un sens, dans les têtes mais aussi sportivement, malgré l’apport indéniable de Jimmy Butler avant ces derniers mois. « Le principal obstacle que nous devons surmonter, c’est la régularité » a expliqué Tyler Herro, très bon face aux Sixers avec ses 30 points. « Être capable de connaître son rôle soir après soir, sans les blessures et les absences, cela fait partie de cette clarté, cette régularité. La clarté, c’est ce que tout le monde recherche d’une façon ou d’autre dans la saison. »

Le mot de clarté est aussi revenu sur les lèvres de Terry Rozier ou de Kevin Love, qui en ont pourtant vu d’autres en NBA, mais n’ont pas caché une forme de soulagement, sans pouvoir trop ouvertement s’épancher, tant que le transfert n’est pas officiel. « Je pense que cela va enlever un gros poids des épaules de tout le monde une fois que nous pourrons aller de l’avant, que tout ça sera terminé » a assuré Terry Rozier aux médias. « Évidemment, nous sommes le sujet de discussion du moment depuis probablement le mois dernier. Je pense que cela va être immense pour notre vestiaire de savoir ce que l’on va récupérer de tout ça. Cela va nous être d’une grande aide. »

Andrew Wiggins et Kevin Love, dix ans après

Parmi cette aide attendue, celle d’Andrew Wiggins devrait être la principale, alors que PJ Tucker et Kyle Anderson vont aussi débarquer en Floride. Le Canadien devrait tout de suite s’imposer comme un joueur important, alors que les rotations à l’aile n’ont toujours pas été figées par Erik Spoelstra, autour de Haywood Highsmith ou Nikola Jovic.

Pour Kevin Love, la boucle est bouclée avec Andrew Wiggins, alors que les deux hommes avaient été changés l’un contre l’autre juste après la Draft du nouveau joueur du Heat, envoyé par Cleveland à Minnesota.

« Évidemment, nous sommes liés depuis plus de dix ans. On a une relation très amicale lui et moi depuis. Cela va être sympa d’avoir cette boucle qui va se réaliser. Je sais quel genre de gars il est et ce dont il est capable. Je pense qu’il ne va pas seulement nous aider sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est un gars dans l’esprit du Heat. Quand il est impliqué, qu’il joue dur et qu’il est en bonne santé, il n’y a pas beaucoup de joueurs comme lui question talent. C’est un joueur altruiste, un gars qui veut gagner, qui l’a fait au plus haut niveau, autour de certains des plus grands joueurs qui ont jamais joué ce jeu. Je pense que l’association va être naturelle pour lui. »

Andrew Wiggins et les recrues de Miami pourraient être en tenue pour la première fois vendredi soir, à Brooklyn. Et le Heat n’a pas de temps à perdre pour passer à l’après, alors qu’il maintient sa sixième place à l’Est, avec trois victoires de retard seulement sur le quatrième, Indiana.