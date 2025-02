Pas une seule question n’a porté sur la rencontre perdue de peu par les Mavs face aux Sixers. Non, tout le monde voulait entendre la réaction de Kyrie Irving, auteur de 34 points (11/21 aux tirs) et 9 rebonds dans ce match, au transfert son ancien compagnon Luka Doncic vers les Lakers.

Son sentiment quand le joueur des Mavs a appris la nouvelle ne surprendra personne. « Vraiment choqué. Il n’est pas possible de s’imaginer se préparer à aller dormir et apprendre une telle nouvelle. C’est encore un processus de deuil. Mon ‘hermano’ (frère) me manque », note Kyrie Irving en évoquant les liens hors basket tissés avec le Slovène.

La perte de « son ours en peluche »

La complicité entre les deux hommes s’était développée progressivement après l’arrivée de l’ancien joueur des Nets en février 2023. « Ce type est parfois un gros nounours en dehors du terrain. Je dirais même que c’est un ours en peluche qui aime la compétition », avait-il par exemple décrit en mai dernier, quelques semaines avant leur finale NBA.

Mais le meneur/arrière de 32 ans, dans sa 14e saison, connaît le refrain avec la Grande Ligue. « C’est un business, c’est bien au-dessus de mon niveau de salaire, je dois juste m’adapter et être prêt à accueillir mes nouveaux coéquipiers à bras ouverts et être prêt à retourner à Dallas, aussi, pour parler devant nos fans. Je sais qu’ils le ressentent aussi. Je le ressens aussi, les gars », poursuit-il en s’adressant directement aux fans locaux, pour beaucoup très en colère.

Un projet fou avec « AD » à Boston

Le natif de Melbourne parle ainsi d’une période d’adaptation qui risque de durer jusqu’à l’intégration d’Anthony Davis notamment. « Je ne veux pas non plus minimiser ça ou manquer de respect à nos nouveaux joueurs. Ils vont nous aider à gagner et à construire vers le titre. Mais comme tout le monde chez soi, quand vous le voyez de loin, ça fait mal », confie-t-il.

Il insiste : « C’est un cas étrange dans l’histoire de la NBA, mais en même temps, c’est la nature de notre business, et c’est un business impitoyable. Il faut donc être prêt à recoller les morceaux et à foncer vers le titre. C’est le but ultime et la raison pour laquelle je joue, et le fait d’avoir d’autres gars qui ont gagné des titres aide aussi. » Une référence au titre remporté par « AD » avec les Lakers en 2020.

La relation entre les deux hommes sera scrutée de près, eux qui ont porté ensemble le maillot de Team USA. De leur entente dans le jeu dépendra une bonne partie du succès à venir des Texans. Leur connexion ne date pas de ce transfert. Déjà durant la saison 2018/19, quand Kyrie Irving portait le maillot des Celtics et qu’Anthony Davis n’avait pas encore quitté celui des Pelicans, il avait été question d’une prise de contact du meneur en vue de la venue de l’intérieur dans le Massachusetts.

Mais le projet d’association, qui se matérialise aujourd’hui sept ans plus tard, était encore plus ambitieux que cela. L’idée était également d’attirer à Boston… Kevin Durant, qu’il rejoindra finalement à Brooklyn, tandis qu’Anthony Davis filera à Los Angeles pour faire équipe avec LeBron James.

Se rassembler et vite

« Il n’y a pas de présage non plus sur quoi que ce soit. Je vous le dis juste maintenant. On a discuté en 2018, juste pour tout le monde à la maison qui regarde, parce que je sais que tout ça va être regardé ! », en rigole-t-il sur les nouvelles spéculations entourant la superstar des Suns.

Mais Kyrie Irving confirme que ce projet d’association a bien existé à l’époque, tout en essayant de garder Jayson Tatum aux Celtics. « Et de le laisser grandir et de voir comment ça se passe. Mais à l’époque, ces jeunes n’étaient pas prêts à faire l’objet de rumeurs d’échange. Notre vestiaire s’est divisé après ça, une fois qu’ils l’ont appris. Ce n’était pas JB (Jaylen Brown) ou JT, mais notre vestiaire s’est divisé une fois qu’ils ont commencé à comprendre les rumeurs d’échange, et notre saison a commencé à prendre une toute autre tournure. »

Voilà qui devrait donner un peu plus de saveur au déplacement des Mavs jeudi prochain sur le parquet des Celtics, pour un « remake » de la dernière finale NBA. En attendant, les Texans cherchent à se rassembler pour évacuer cette séquence choc.

« On assemble les pièces du puzzle. Le climat s’améliore, parce que tout le monde avait des questions, il y avait un peu de confusion. On se parle, on s’assure que tout le monde va bien, on donne la priorité au jeu et on se prépare. Puis en dehors du terrain, à l’entraînement et quand on mange ensemble, on s’assure d’être connectés et de tout faire pour avoir les qualités d’une équipe championne », vise Kyrie Irving.

Même si, comme il le dit, le « petit président slovène » local n’est plus là, « on doit s’adapter ».