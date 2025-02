Le « blockbuster deal » entre les Lakers et les Mavs n’en finit pas de secouer la NBA et notamment ses acteurs, qui ont été globalement choqués de voir l’un des meilleurs joueurs du monde être transféré d’une franchise dans laquelle il jouait depuis 2018, sans même avoir été mis au courant en amont par sa direction.

Aussi énorme soit le trade, ce n’est pourtant pas une première et c’est le fameux « business de la NBA », que le pouvoir soit entre les mains des propriétaires comme c’est le cas à l’approche de la « trade deadline », ou des joueurs lors de la « free agency ». Mais le procédé n’a clairement pas plu à Dennis Schröder, lui qui sent peut-être aussi le vent tourner alors qu’un très gros deal se préparerait du côté de Golden State où, pour le coup, seul Stephen Curry est intransférable… même si Dennis Schröder vient à en douter !

« Un business pourri »

« Luka Doncic vient d’être tradé alors qu’il a cinq apparitions dans les All-NBA First Teams, des sélections All-Star, il leur a rapporté tellement d’argent, les a envoyés en NBA Finals l’an dernier, et il y a 117 millions de dollars qui vont lui passer sous le nez lors de sa prochaine signature parce qu’il a été tradé, et il ne s’agit pas seulement de l’impôt sur le revenu imposé par l’Etat. À partir de maintenant, je vois que la NBA est encore plus folle que je ne le pensais. Quand on trade un joueur comme ça, je me dis que personne n’est à l’abri. Quand je vois ça, je me dis que même Stephen Curry n’est pas en sécurité. C’est un business pourri », a-t-il ainsi lancé.

Le meneur allemand a toutefois employé des mots très forts en faisant allusion à de l’esclavage moderne, estimant que les joueurs devraient être davantage protégés.

« C’est comme de l’esclavage moderne au bout du compte. On peut décider d’où tu vas aller, même si tu as un contrat. Bien sûr, on gagne beaucoup d’argent, et on peut nourrir nos familles. Mais au bout du compte, si on te dit : « Ne viens pas au travail demain, vas plutôt là-bas », ils peuvent décider de ça. Il faut qu’ils changent ça ».

Des mots qui ont sans doute dépassé sa pensée alors que l’esclavage moderne est une problématique réelle dans le monde, notamment auprès des mineurs et des minorités, ce qu’Enes Kanter avait par exemple mis en lumière en critiquant l’équipementier Nike et ses pratiques en Asie.

Un ajustement « juridique » à explorer ?

Après avoir amassé plus de 100 millions de dollars en fortune personnelle depuis son arrivée en NBA, Dennis Schroder s’est donc empressé de tempérer, assurant qu’il était toujours « reconnaissant » d’être dans sa position, sa seule « privation » de la saison ayant été d’avoir dû fêter Noël avec ses enfants, restés à Brooklyn, via FaceTime.

« J’apprécie chaque jour de pouvoir mener cette vie. Je pense que chaque personne qui entre en NBA est bénie. Mais quand on y pense vraiment, c’est un peu fou de voir que ta franchise puisse te dire : « On veut que tu penses avant tout à l’équipe », et t’envoyer ailleurs, ça fait beaucoup ».

Sa sortie est tout simplement un témoin de plus de l’onde de choc qui a secoué toute la NBA suite à cet échange historique impliquant un « franchise player » du talent (et de l’âge) de Luka Doncic. Le meneur vétéran a estimé que c’est une question qui devrait être évoquée par le syndicat des joueurs en vue de la négociation de la prochaine convention collective, afin de faire en sorte que ce genre d’échange ne soit plus possible « légalement ».

« Il ne peut pas s’agir de quelqu’un qui vient de t’emmener en NBA Finals », a-t-il poursuivi, prenant le cas des Warriors, où les rumeurs participent aussi à fragiliser le vestiaire en attendant la deadline. « Andrew Wiggins a presque gagné le titre de MVP des Finals en 2022, et maintenant il est cité comme monnaie d’échange. Kevon Looney a gagné trois titres ici. Il a été l’une des clés dans ces succès, et lui aussi est dans la même liste. Je peux comprendre pour un joueur rookie, dans sa deuxième année, mais au bout d’un certain temps… Je ne sais pas. Le syndicat doit écrire quelque chose dans la convention collective pour que quelque chose soit réparé, à minima ».

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 20 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.5 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 31 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 * All Teams 64 29 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2021-22 * BOS 49 29 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 * HOU 15 27 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 * All Teams 80 31 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.0 0.8 1.9 0.2 14.0 2023-24 * TOR 51 31 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2023-24 * BRK 29 32 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2024-25 * All Teams 47 30 41.8 35.8 84.2 0.3 2.3 2.6 5.5 2.6 1.1 2.3 0.1 14.4 2024-25 * GOS 24 26 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 * BRK 23 34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 Total 814 27 43.3 34.3 83.6 0.4 2.5 2.9 4.9 2.1 0.8 2.3 0.1 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.