Encore un passage compliqué pour les Bucks

Les séries, positives ou négatives, se suivent à Milwaukee cette saison. Depuis le début de saison, les Bucks évoluent sur des montages russes. Ça monte, ça descend et après le revers face aux Grizzlies, on est clairement sur une chute de tension, avec quatre défaites en cinq matches.

« Il faut insister, rebondir. On a un match dès ce lundi. J’espère qu’on va pouvoir retrouver la victoire », annonce Khris Middleton alors que lui et ses coéquipiers vont croiser le Thunder, la meilleure équipe de la conférence Ouest, à Oklahoma City. « On sait que durant une saison, il y a des hauts et des bas. Il faut rester dans la course, continuer de bosser et ça va finir par payer. »

Après ce « road trip » manqué à l’Ouest (1-3), marqué notamment par la réaction de Giannis Antetokounmpo face à Chris Paul et ce match raté face à San Antonio, les Bucks n’ont pas réussi à rebondir à domicile, contre des Grizzlies pourtant privés de Ja Morant.

Donner ce qu’on a encore dans le moteur

Il y a eu trop d’erreurs en fin de rencontre, notamment deux ballons perdus par Khris Middleton et deux aussi par Damian Lillard dans les quatre derniers minutes. « On a mal exécuté notre attaque. Le match est serré à la fin, c’est là que les vétérans doivent prendre les commandes, bien jouer et l’emporter », admet l’ailier.

La coupure avec le All-Star Game, dans dix jours, va faire du bien aux hommes de Doc Rivers. Néanmoins, il reste six matches à jouer avant de pouvoir souffler, donc il faut serrer les dents et éviter de couler.

« Je vais me battre car c’est ce que je fais et j’espère que ce sera contagieux, que l’équipe va se battre », prévient Giannis Antetokounmpo. « Peu importe comment le match évolue, qu’on joue bien ou non, l’important c’est l’impact qu’on a pour aider l’équipe à gagner. Peu importe si je suis fatigué. Parfois, je ne suis qu’à 15%, parfois, je suis à 100 ou 80%. En ce moment, je ne sais pas combien j’ai dans le moteur, mais on donne tout. Quand je suis à 15%, je donne 15%, à 12%, je donne 12%, à 100%, je donne 100%. »