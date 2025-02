Pourtant privés de Ja Morant, les Grizzlies enfoncent les Bucks

Pendant que les Rockets connaissent un coup de moins bien, les Grizzlies font preuve de régularité, et cette nuit, ils s’imposent 132-119 à Milwaukee. Un succès qui leur permet de reprendre la 2e place de la conférence Ouest, tandis que les Bucks subissent une quatrième défaite en cinq matches.

Devant leur public, les Bucks n’avaient pas pris le match par le bon bout, et c’est Khris Middleton, désormais 6e homme, qui a donné un peu de vie par ses paniers à 3-points. En face, la domination physique et athlétique des Grizzlies se dessine déjà avec six rebonds offensifs, dont trois pour le seul Zach Edey. Même la sortie sur blessure de Jaren Jackson Jr. ne perturbe pas Memphis, qui mène 31-28 après douze minutes.

Après un bref passage aux vestiaires, « JJJ » est de retour et c’est lui, à 3-points, qui lance un 11-0. Une fois de plus, c’est au rebond que les Bucks souffrent, et Zach Edey continue de faire très mal par ses claquettes ou ses ballons ressortis. Malgré ce gros déficit, Milwaukee trouve des solutions avec Pat Connaughton et AJ Green comme artilleurs de loin. Giannis Antetokounmpo redonne l’avantage aux Bucks après un caviar de Khris Middleton, et à la pause, les Bucks sont devant : 58-56.

Le travail de sape du « Greek Freak » commence à payer, et les Grizzlies sont sur les talons au retour des vestiaires. Giannis donne même 10 points d’avance aux Bucks (71-61), et comme un grand, il plante un 3-points en première intention (78-71). Andre Jackson Jr. l’imite, et lorsque Jaylen Wells et Brandon Clarke réveillent les Grizzlies, c’est AJ Green qui plante un 3-points quasiment au buzzer pour conserver un petit matelas d’avance (99-93). Mais à Memphis, il y a un All-Star avec Jaren Jackson Jr, et l’ancien meilleur défenseur de la NBA va renverser le cours du match.

Pippen Jr. en Arsène Lupin

Insolent d’adresse à 3-points, il est au coeur d’un 12-4 pour donner la main aux Grizzlies (105-103). Le temps-mort de Doc Rivers ne change rien, et Jackson Jr. insiste de loin, tandis que Santi Aldama se permet le luxe de répondre à Giannis (112-107). Le Grec donne tout ce qu’il a, mais il manque de soutien, et « JJJ » ne faiblit pas. Cette fois, il sanctionne dans la peinture (123-116).

Dans le « money time », Scotty Pippen Jr. fait la différence avec deux ballons volés. L’un est transformé à 3-points par Luke Kennard. L’autre par des lancers d’Aldama. L’Espagnol plante le dernier clou dans le cercueil des Bucks avec un 3-points dans le corner. Victoire finale, 132-119 pour les Grizzlies. Sans Ja Morant !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La bête noire. Cela fait désormais trois ans que les Bucks n’ont plus battu les Grizzlies. C’était le 19 janvier 2022, et depuis les joueurs de Taylor Jenkins restent sur sept victoires d’affilé.

– Où est passée la défense ? Pour la 4e fois en cinq matches, les Bucks encaissent 125 points et plus. À chaque fois, ils ont perdu. C’est dans la peinture qu’il y a un vrai souci avec 66 points encaissés, et seulement 36 rebonds captés, contre 61 aux Grizzlies !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.