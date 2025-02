Giannis Antetokounmpo n’a vraiment pas aimé la faute de Chris Paul

Nous sommes dans les dernières minutes de la rencontre entre les Spurs et les Bucks. Il y a vingt points d’écart en faveur de San Antonio et le match est plié quand Giannis Antetokounmpo tente d’aller vers le cercle, encerclé par Chris Paul et Jeremy Sochan.

L’intérieur des Bucks tombe, mais difficile de distinguer si c’est à cause d’un geste du meneur de jeu texan ou s’il se prend les pieds dans ceux de « CP3 » – peut-être un peu des deux. En tout cas, le contact et la chute ne sont pas violents. Mais le Grec, avant de se relever, pointe du doigt Chris Paul. Pendant de longues secondes, il exprime clairement sa colère, toujours avec le même geste de la main.

Des mots forts, pour un geste assez banal

« Les gens qui me connaissent ne viennent pas me chercher. Si on vient me chercher, alors c’est autre chose et on va découvrir une autre facette de moi-même. Je ne sais pas si on m’a fait chuter ou si on m’a poussé », se demande le double MVP après la rencontre, après avoir indiqué que cette action n’avait « rien de spécial ».

Dès lors, pourquoi avoir réagi si violemment ? « On est tous des hommes et on se respecte. Si les mots dépassent les bornes, alors il doit y avoir des conséquences », poursuit Giannis Antetokounmpo. « Je ne dis pas grand-chose, j’essaie simplement de bien jouer au basket. Si on met ma vie, ma carrière et mon corps en danger, alors, trop c’est trop. J’ai une famille à nourrir et ce qui peut te faire rire peut moi me faire pleurer. »

Le All-Star des Bucks a pris la peine d’attendre son adversaire après le buzzer final pour échanger quelques mots avec lui. Le Grec, sans doute avant tout frustré par la défaite et fatigué après presque 50 matches, a clairement mal pris ce geste, qui semblait pourtant anodin et peu dangereux, de Chris Paul. En tout cas loin de pouvoir mettre « sa carrière en danger » puisque les arbitres ont jugé que c’était une simple faute.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 40 35 60.6 13.8 58.5 2.2 9.9 12.2 5.8 2.4 0.7 3.4 1.3 31.8 Total 832 33 54.9 28.4 69.4 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.