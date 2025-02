En WNBA, Satou Sabally rejoint Alyssa Thomas au Phoenix Mercury

Deuxième choix de la Draft 2020, Satou Sabally avait indiqué qu’elle ne comptait pas rester chez les Dallas Wings, l’ailière allemande considérant que les propriétaires ne s’intéressaient pas vraiment au basket féminin…

« Quelles ressources avons-nous ? À quel point le propriétaire s’intéresse-t-il à son équipe ? Si le propriétaire de l’équipe ne fait pas de son équipe féminine une priorité… ce n’est pas un endroit où je voudrais aller » avait-elle ainsi indiqué à l’issue de la dernière campagne, ayant assuré avoir joué son dernier match pour les Wings.

Néanmoins, comme elle avait été protégée par son club, elle ne pouvait le quitter que par un transfert.

Le vent souffle en Arizona

Ce qu’elle a obtenu puisque ESPN indique qu’elle rejoint Alyssa Thomas chez le Phoenix Mercury, en compagnie de Kalani Brown et des droits de Sevgi Uzun dans le cadre d’un échange en triangle. Dallas reçoit de son côté Ty Harris, les droits de Kiki Herbert Harrigan et NaLyssa Smith, qui avait été choisie en 2e position de la Draft 2022, ainsi que le 8e choix de la Draft 2025, qui appartenait au Indiana Fever. De son côté, le club de Caitlin Clark obtient Sophie Cunningham et le 19e de choix de la Draft 2025.

Pour le Mercury, qui a perdu Brittney Griner et pourrait aussi devoir dire au revoir à sa légende Diana Taurasi, qui penche vers la retraite, c’est une nouvelle prise de choix puisque Satou Sabally tournait à 17.9 points, 6.4 rebonds et 5.0 passes de moyenne la saison dernière, même si elle n’avait joué que 15 matchs à cause des blessures.

En tout cas, à Phoenix, elle aura un patron prêt à investir pour son équipe féminine puisque Mat Ishbia a notamment dépensé plus de 100 millions de dollars pour le nouveau centre d’entraînement de la franchise.