Les Warriors n’ont plus le choix : ils doivent agir à la « trade deadline » !

Phoenix et Golden State ont beau n’être séparés que par une victoire au classement, c’est comme s’il y avait eu un voire deux crans d’écart entre les deux équipes vendredi soir. Les Suns se sont largement imposés sur le parquet des Warriors (105-130), qui restaient pourtant sur un succès probant contre le Thunder. Un nouveau signe de l’irrégularité de l’équipe de la Baie, capables du meilleur comme du pire, et finalement assez moyens au global. Trop pour ne pas envisager la « trade deadline » comme une nécessité de renforts.

Golden State a déjà bougé ces dernières semaines en récupérant Dennis Schröder. Mais l’apport du meneur allemand n’a pas eu jusque-là l’effet escompté, avec 10 victoires pour 13 défaites avec l’ancien Net en tenue. Alors, les Warriors font partie des équipes les plus attendues sur le marché ces prochains jours. « Nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons dire ‘Non, c’est bon, on a ce qu’il faut, ne faisons rien’ » a reconnu Steve Kerr en conférence de presse d’avant-match. « C’est la réalité dans laquelle nous sommes. Donc Mike Dunleavy (le GM de l’équipe, ndlr) fait son analyse préalable. Si quelque chose a du sens, il le fera. »

Le dossier Jimmy Butler comme priorité

Les Warriors n’avaient pas été toujours aussi ouverts dernièrement dans leur communication quant à la possibilité d’un transfert. Mais face à une situation qui s’enlise, difficile pour Golden State de rester les bras croisés. Surtout avec un gros poisson comme Jimmy Butler, toujours une des priorités des Warriors selon Shams Charania. L’insider d’ESPN évoquait même le match contre les Suns de la nuit dernière de « Jimmy Butler bowl » entre les deux principaux prétendants pour récupérer le puni du Heat. Resterait à trouver un troisième, voire un quatrième partenaire pour parvenir à un échange, alors que Miami n’est toujours pas intéressé pour récupérer le contrat de Bradley Beal avance ESPN.

« La seule vraie différence, c’est que maintenant, nous ne sommes plus un an seulement après le titre de 2022 » a abondé Stephen Curry face aux médias après la rencontre vendredi. « Toutes les trades deadline depuis ont été… un peu difficiles. Plus vous vous éloignez de la victoire, plus il y a un sentiment d’urgence au moment de la trade deadline. Ce n’est pas à moi de prendre ces décisions. Je veux gagner, donc peu importe ce que cela signifie pour y parvenir. »

Kerr voit ses Warriors encore comme une équipe à même d’aller en playoffs

La densité de la Conférence Ouest rend la situation des Warriors paradoxale, entre dynamique négative et vraies perspectives de rebond, alors que la 6e place n’est qu’à quatre victoires, la 4e place, à cinq succès. Une grosse deuxième partie de saison pourrait totalement relancer Golden State, que Steve Kerr voit toujours comme un candidat aux playoffs.

« Nous le sommes, je pense que nous l’avons montré » a-t-il clamé. « Mais nous avons aussi montré que nous n’avons pas suffisamment de quoi distancer le reste de l’Ouest. […] Si rien ne se passe à la deadline, je suis totalement à l’aise pour aller de l’avant avec cette équipe parce que je sais de quoi nous sommes capables. Je crois en ces gars et j’espère qu’on va pouvoir lancer une dynamique. Nous en avons l’opportunité. »

L’actuel 11e de l’Ouest doit absolument enclencher la marche avant (et la maintenir) alors que le calendrier s’annonce moins périlleux ces prochains jours avec la réception du Magic, puis un road trip aux circonstances abordables chez le Jazz, les Lakers possiblement privés d’Anthony Davis, les Bulls, les Bucks inconstants ou encore les Mavericks qui ne sont pas certains de pouvoir compter sur Luka Doncic.