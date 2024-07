Comme Chris Paul, Nicolas Batum pourrait rejoindre les Spurs !

Comme prévu, ça bouge beaucoup du côté de Philadelphie. Andre Drummond et Eric Gordon arrivent, Kelly Oubre Jr. reste et les Sixers ont surtout dans leur viseur Paul George, qui a quitté officiellement les Clippers. Et Nicolas Batum dans tout ça ?

Le Français a été utile la saison passée, notamment avec sa sortie à 20 points en « play-in » face à Miami, mais, d’après les informations de The Athletic, il ne va pas prolonger son aventure à Philadelphie.

L’ailier de 35 ans va donc se retrouver libre, après une saison pas comme les autres. Pour quel avenir ? Sa priorité est évidemment les Jeux olympiques avec la France, qui commencent à la fin du mois, mais sa carrière NBA est encore dans le flou. Sauf que Yahoo! Sports rapporte qu’il serait sur les tablettes des Spurs, et ce serait un atout de choix par son expérience, mais aussi son altruisme. Après Tony Parker, Boris Diaw ou encore Joffrey Lauvergne et bien sûr Victor Wembanyama, sera-t-il un nouveau membre de la « French Connection » de San Antonio ?

L’incertitude demeure

Mais peut-être qu’il vient aussi de disputer sa dernière saison en carrière, et qu’il préfère finir cet été sur les Jeux à Paris et pourquoi pas sur une nouvelle médaille.

« C’est ma dernière année de contrat, ma 16e année, donc nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. J’ai fait beaucoup de choses en NBA. J’essaie de me concentrer sur cette saison, et nous verrons ce qui se passera après cette saison. Peut-être que je vais rester, peut-être pas. Je ne sais pas encore », avait déclaré Nicolas Batum avant le début de cet exercice 2023/24.

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1053 30 43.7 36.6 83.2 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.