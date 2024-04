Nicolas Batum : « Une dizaine d’équipes peuvent jouer le titre. Peut-être plus… »

Est-ce que Nicolas Batum entame sa dernière saison en NBA ? Après le message posté par sa compagne sur les réseaux sociaux cet été, l’ailier des Clippers a été plusieurs fois interrogé en France sur le sujet. Et lundi, ça n’a pas raté, un confrère américain lui a aussi posé la question sur son avenir.

« C’est ma dernière année de contrat, ma 16e année, donc nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. J’ai fait beaucoup de choses en NBA. J’essaie de me concentrer sur cette saison, et nous verrons ce qui se passera après cette saison. Peut-être que je vais rester, peut-être pas. Je ne sais pas encore » a-t-il répondu en bon Normand qu’il est.

Titulaire ou remplaçant, peu importe !

Même type de réponse quand on lui demande s’il est prêt à postuler pour une place de titulaire au poste 4.

« Vous me connaissez, je m’en fiche… Je ferai ce tout ce qu’on me demande » répond le capitaine des Bleus. « Ma philosophie en tant que joueur est de faire tout ce que le coach souhaite que je fasse. S’il veut que je sois titulaire, je le serai. S’il veut que je joue meneur de jeu, je le ferai. Intérieur, remplaçant… Ce n’est pas mon travail, c’est le sien. Je veux juste aller sur le terrain, être compétitif et me donner à fond à l’entraînement et en match. S’il veut que je commence les matches, très bien, je commencerai. S’il pense qu’il est préférable pour l’équipe que je sorte du banc, je sortirai du banc, tout comme lui. Je m’en fiche un peu. »

« C’est bizarre parce que l’année dernière, à la même époque, on parlait de nous comme de favoris »

Sur le plan collectif, Nicolas Batum est heureux de retrouver un groupe au complet puisque Kawhi Leonard et Paul George sont aptes, et il reconnaît que ce rôle d’outsider pourrait être une bonne chose.

« C’est bizarre parce que l’année dernière, à la même époque, on parlait de nous comme de favoris, alors qu’on ne parle pas vraiment de nous de cette année » note Nicolas Batum. « Je pense que c’est une bonne chose. Nous avons quelque chose à prouver, et c’est à nous de jouer maintenant. On sait qu’on a une chance d’aller au bout, mais nous avons vu l’année dernière que l’on peut avoir un bon effectif, réussir un bon camp d’entraînement et ne pas avoir du succès parce que des choses se produisent pendant la saison. Mais cette année est différente. Je pense que nous sommes tous en bonne santé et que tout va bien. C’est notre premier camp avec Russ (Westbrook) et Mason (Plumlee). Ce sera plus facile que l’année dernière. Je sais que les gens vont attendre de nous que nous fassions partie des meilleurs mais je pense qu’une dizaine d’équipes peuvent jouer le titre, peut-être plus même. Au moins dix. »