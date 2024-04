Bam Adebayo, l’inspiration du Heat

Situation inhabituelle pour DeMar DeRozan en tête de raquette. Ayo Dosunmu vient lui poser un écran, son défenseur Tyler Herro vient en opposition sur l’arrière des Bulls, puis file reprendre son joueur. Le Heat ne change pas en défense et… Bam Adebayo reprend le vétéran d’en face.

Ce dernier tente de prendre de vitesse le pivot du Heat, puis s’élève, mais se fait contrer pour l’intérieur, chargé de défendre sur lui en cette entame de « play-in ». Car oui, Erik Spoelstra a fait ce choix, de prime abord surprenant, d’envoyer son pivot défendre sur la principale menace offensive adverse.

« On se disait que DeRozan est un joueur qui peut totalement prendre le contrôle d’un match éliminatoire. Si notre joueur le plus inspirant doit avoir un impact, ce sera contre leur meilleur marqueur », justifie le coach, dont le choix ne manquait pas d’intérêt stratégique.

Présent dans les aides

On a ainsi vu son pivot beaucoup flotter dans la raquette, dans les aides, laissant des espaces à DeMar DeRozan derrière la ligne à 3-points, d’où il est traditionnellement moins à l’aise. Même si cette nuit, l’arrière a été le plus adroit de son équipe dans ce registre (3/6 et 8/16 en général pour 22 points).

Bam Adebayo décrit cette mission défensive inhabituelle comme un « jour de plus au bureau » et dit apprécier la confiance placée en lui par son coach. Sa ligne de statistique à lui est peu impressionnante : 13 points (5/8 aux tirs), 4 rebonds, 4 passes et 2 contres en 32 minutes. Mais son impact auprès des autres joueurs du Heat a été conséquent, inspirant comme le dit son coach, depuis la blessure de Jimmy Butler.

« Ce dont on avait besoin, ce qu’on ressentait, c’était de l’inspiration. Bam a été notre joueur le plus inspirant, surtout en l’absence de Jimmy. Ils sont nos joueurs les plus inspirants. Et ils l’ont toujours été. Lorsqu’ils sont à leur meilleur niveau de compétition, on a le sentiment de pouvoir battre n’importe qui », estime le coach.

Une bataille à venir avec les Celtics

Concrètement, ce rôle de modèle envers les autres s’est traduit par un message. « Pour moi, c’était simple : ‘Si vous avez des doutes ou si vous avez peur, prenez un chien. Ne vous présentez pas, parce que cela ne fait rien d’autre qu’affecter les gens qui croient vraiment qu’on peut gagner’ », rapporte le pivot, dont l’aura est qualifiée « d’absolument incroyable » par Jaime Jaquez Jr.

En compostant leur billet pour les playoffs, les Floridiens doivent maintenant faire face aux grands favoris de l’Est, les Celtics. Sur le plan défensif, il n’est pas impossible d’imaginer Nikola Jovic tenter de s’occuper de Kristaps Porzingis, tandis que son compère de raquette pourrait être mobilisé sur Jaylen Brown ou Jayson Tatum.

« Je n’y ai même pas pensé. C’était pour donner le ton du match, pour aider à réduire le stress ou la pression de n’importe qui d’autre dans le vestiaire, Bam devait apporter cela, et il l’a fait », note Erik Spoelstra, dont le leader s’attend à une « lutte acharnée », « une bataille dans la boue » avec les Celtics : « Ce ne sera pas du beau basket. C’est généralement comme ça que ça se passe quand on joue cette équipe. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 Total 489 30 54.7 22.1 75.5 2.2 6.5 8.7 3.5 2.5 1.0 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.