Preview Play-in | Miami Heat (8) — Chicago Bulls (9)

La logique a été respectée à l’Est pour le « play-in », et le Heat, 8e de la saison régulière, va affronter les Bulls, 9e, ce vendredi soir. Comme il y a un an, les joueurs d’Erik Spoelstra retrouvent les partenaires de DeMar DeRozan, et c’est à nouveau à domicile. La comparaison s’arrête là car Miami, finaliste 2023, a le moral dans les chaussettes après la blessure de Jimmy Butler.

Certes, le Heat a beaucoup joué sans lui cette saison, mais l’arrière/ailier All-Star est né pour jouer des matches couperets et pour créer des exploits en playoffs. Sans lui, ce « play-in » est bien plus ouvert que prévu. Surtout que les Bulls n’ont rien à perdre après une saison galère.

PRÉSENTATION DU HEAT

Les titulaires : T. Herro, J. Jaquez Jr, Ca. Martin, N. Jovic, B. Adebayo

Les remplaçants : D. Robinson, K. Love, P. Mills, D. Wright, H. Highsmith, T. Bryant…

Les absents : J. Richardson, J. Butler, T. Rozier

Le coach : E. Spoelstra

On prend (presque) les mêmes et on recommence. C’est ce qu’on avait écrit avant la rencontre face aux Sixers. Sauf que depuis, Jimmy Butler s’est blessé, et ce n’est pas du tout le même Heat.

L’absence confirmée de Terry Rozier pèse aussi, surtout en attaque. Mais personne n’est capable de remplacer Jimmy Butler, leader par l’exemple, et âme de cette équipe.

Bam Adebayo va devoir prendre ses responsabilités comme leader, et Tyler Herro faire oublier son shoot contré par Nicolas Batum. Sur le papier, le Heat part avec un léger avantage face aux Bulls, et le public sera un 6e homme précieux. Mais dans quel état mental seront les hommes d’Erik Spoelstra avec l’indisponibilité de Jimmy Butler ?

Le point fort

– L’expérience. Qu’il s’agisse des joueurs finalistes en 2023 ou des éléments venus les renforcer comme Patty Mills, l’expérience est de mise. Cette équipe du Heat a tout vécu, ou presque, et elle a prouvé dans le passé qu’elle pouvait surmonter les coups du sort. Cette année encore, Erik Spoelstra a jonglé avec les blessés, au point d’utiliser une trentaine de joueurs. Lorsque les jambes sont lourdes et que le moral vacille, l’expérience reste précieuse.

Le point faible

– L’attaque. Cette saison, le Heat a terminé 21e à l’efficacité offensive avec 113 points sur 100 possessions. Et c’était avec Jimmy Butler et Terry Rozier… Cette équipe joue sans meneur de jeu, et même si Tyler Herro s’est habitué à ce rôle « à la Devin Booker », il reste plus efficace lorsqu’il peut se concentrer sur le scoring. Sous les panneaux, Nikola Jovic permet à Bam Adebayo de prendre toute la place, mais ça reste dans l’ensemble moyen et prévisible. Surtout sans Jimmy Butler, maître de l’isolation et capable d’aller provoquer des fautes précieuses.

PRESENTATION DES BULLS

Les titulaires : C. White, A. Dosunmu, A. Caruso, D. DeRozan, N. Vucevic

Les remplaçants : A. Drummond, J. Carter, A. Funk, D. Terry, H. Drell, T. Craig, A. Sanogo, J. Green

Les absents : Z. Lavine, P. Williams, L. Ball, O. Bitim, J. Philips (?)

Le coach : B. Donovan

L’infirmerie est pleine côté Bulls avec déjà trois titulaires, et on ne sait pas si Alex Caruso sera en tenue après son entorse de la cheville. Sa participation sera décidée au dernier moment. S’il est là, Billy Donovan va se présenter avec son cinq « small ball » composé de quatre arrières et de Nikola Vucevic. Cela apporte du rythme, de la défense et c’est ce qu’il faut pour gêner un Heat qui évolue sans véritable meneur de jeu.

Le point fort

– La défense extérieure. Comme on a pu le voir face aux Hawks, le duo Dosunmu-Caruso a la capacité de gêner les meilleures paires d’arrières de la ligue, en coupant les lignes de passes, mais aussi en gênant la remontée de balle et les déplacements. Leur agressivité soulage Nikola Vucevic, un peu seul dans la raquette, et face au Heat, ce sera essentiel car Miami va s’appuyer plus que d’habitude sur Bam Adebayo.

Le point faible

– L’absence d’un vrai ailier-fort. Les Bulls ont quasiment joué toute la saison sans ailier-fort, et Billy Donovan parvient à imposer son « small ball » face à des formations plus grandes. Face aux Hawks, qui jouaient aussi sans ailier-fort, ça a tenu la route. Mais qu’en sera-t-il face au Heat, et la mobilité d’un Nikola Jovic ou le métier d’un Kevin Love, ou encore face à une défense de zone ?

LA CLÉ DU MATCH

– L’adresse de Tyler Herro. Comme Bam Adebayo, Tyler Herro va devoir élever son niveau de jeu, et il lui faudra être bien adroit que face aux Sixers (9 sur 27 aux tirs, 4 sur 14 à 3-pts, 5 balles perdues). Cette saison, le Heat est à 12 victoires et 1 défaite lorsque Tyler Herro shoote à 50% et plus. C’est dire si c’est un vrai baromètre. Le problème, c’est qu’il perd beaucoup d’énergie à diriger le jeu, et il aura la paire Dosunmu-Caruso sur le dos pour le fatiguer.

SAISON RÉGULIÈRE

Égalité 2-2

18 novembre : Chicago – Miami (102 – 97)

20 novembre : Chicago – Miami (100-118)

14 décembre : Miami – Chicago (116-124)

16 décembre : Miami – Chicago (118-116)

VERDICT

Chicago, car les absences de Terry Rozier, et surtout Jimmy Butler semblent difficiles à combler face à une formation de Chicago qui s’appuie sur une grosse défense extérieure, et le talent d’un « one-two punch » régulier et efficace avec DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Devant leur public, et après avoir été finaliste en 2023, le Heat a davantage de pression et les Bulls, plus libérés, peuvent en profiter.

HORAIRE

À 01h00, dans la nuit de vendredi à samedi.





