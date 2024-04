Stephen Curry et la peur du vide

Ce mardi soir, Stephen Curry et les Warriors jouent leur saison. C’est aussi simple que ça puisque Golden State et Sacramento se retrouvent pour le « play-in » entre le 9e et 10e de la conférence Ouest. Le vainqueur défiera alors le perdant du duel entre le 7e et le 8e pour la dernière place en playoffs, et le vaincu, lui, sera en vacances.

La pression est donc énorme, notamment pour le meneur de jeu et ses coéquipiers, champions NBA il y a seulement deux ans.

« Ne pas jouer les playoffs, ne pas avoir une opportunité de jouer à ce niveau, ce serait évidemment une déception », confirme Stephen Curry. « Il y a eu des hauts et des bas cette saison, et les playoffs restent le meilleur moment de la saison. On veut se donner une chance d’y participer. »

Une zone de confort dans les matches à enjeu

Mais avec quatre titres NBA, 147 matches de playoffs et même deux matches de « play-in » (en 2021 face aux Lakers et Grizzlies) à son compteur, la star des Warriors peut gérer cette pression.

« Je me sens à l’aise et prêt pour ce moment. C’est le résultat des répétitions des dernières années », poursuit le futur joueur de Team USA cet été à Paris. « Connaître cet environnement, c’est être un peu plus dans une zone de confort. Quand on a 26 ans, on est nerveux, anxieux. On a l’énergie de la jeunesse. On est porté par ça, même si, mentalement, on ne comprends pas trop ce qu’il faut faire à ce niveau. On essaie de se débrouiller. »

Les Kings, s’ils n’ont pas l’énorme expérience des cadres des Warriors, ont tout de même déjà disputé les playoffs. C’était l’an dernier, face à Golden State justement, et la série avait été jusqu’au dernier match. Un Game 7 durant lequel Stephen Curry avait inscrit 50 points pour qualifier ses troupes.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.