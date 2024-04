Jrue Holiday ne s’imaginait pas ailleurs qu’à Boston

Entre les Celtics et Jrue Holiday, l’idylle se déroule pour le moment à merveille. D’un côté, la franchise caracole en tête de la ligue et s’avance en favorite pour le titre. De l’autre, le joueur s’épanouit au sein d’un collectif parfaitement huilé.

Alors, forcément, au moment de discuter d’une prolongation avec ses dirigeants, le meneur (12.5 points, 5.4 rebonds et 4.8 passes de moyenne) n’a visiblement pas hésité longtemps, au moment de parapher un nouveau contrat de quatre ans, et 135 millions de dollars.

« Depuis que je suis arrivé ici, il n’y a que de l’amour… » apprécie-t-il. « La ville de Boston mais aussi l’organisation des Celtics ont facilité les choses pour [notre famille] au moment de surmonter une période un peu stressante. Donc je leur suis reconnaissant. Nous adorons la ville et cette franchise, les joueurs qui s’y trouvent et ce qu’ils représentent. Nous allons faire de notre mieux pour obtenir une nouvelle bannière de champion. »

La pièce manquante du puzzle ?

Arrivé à Boston début octobre, en provenance de Portland où il avait atterri juste avant en provenance de Milwaukee, Jrue Holiday laissait déjà entendre courant janvier qu’il se verrait bien continuer l’aventure dans le Massachusetts.

Deux mois plus tard, le champion 2021 a donc joint les actes à la parole et rien ne pouvait, finalement, l’éloigner de cet endroit qui lui tient tant à coeur.

« Dès que je suis arrivé ici, ou même dès que j’ai su que j’allais être transféré ici, cela faisait partie de ce que je voulais et de ce que j’imaginais : me trouver au sein d’une grande organisation, pendant une longue période, et être capable d’évoluer aux côtés de gars comme [Jayson Tatum] et [Jaylen Brown], pour essayer de décrocher plus de bannières » détaille l’intéressé.

« Je veux être là et je veux gagner plusieurs bagues »

À l’approche de son 34e anniversaire, Jrue Holiday s’assure en tout cas un bel avenir, tant financièrement que sportivement, ce qui ne se trouve évidemment pas partout, à ce stade d’une carrière. D’autant qu’il est exactement le type de joueur qu’il faut à une équipe, et celle-ci en particulier…

« Je suis juste moi-même, ce dont a besoin l’équipe » indique à ce propos le double All-Star. « Il y aura des jours où je marquerai beaucoup de points, mais il y en aura d’autres où je devrai défendre, réussir des interceptions –même si je suppose que c’est tout le temps– et il y en aura d’autres où je devrai juste shooter à 3-points dans le corner. J’ai la sensation que, peu importe mon rôle, je suis là pour ça. »

Par-dessus tout, Jrue Holiday est donc là pour aider les Celtics à obtenir un 18e titre NBA –et plus si affinités–, maintenant que sa situation contractuelle est réglée.

« Je veux être là et je veux gagner plusieurs bagues ! J’ai entendu des gens dire ça un bon nombre de fois, donc je suis prêt » prévient-il justement, lorsqu’il affiche ses ambitions collectives loin d’être rassasiées.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.