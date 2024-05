Jrue Holiday se verrait bien poursuivre l’aventure à Boston

Après le recrutement estival de Kristaps Porzingis, l’arrivée de Jrue Holiday a été la cerise sur le gâteau de l’intersaison des Celtics. Les résultats sont au rendez-vous puisque Boston a survolé la première partie de la saison et n’a perdu que deux matches à domicile. Individuellement et sur un plan extra-basket, le meneur All-Star y a également trouvé son compte depuis que sa femme et ses enfants l’ont rejoint.

À première vue, tout semble réuni pour envisager de poursuivre l’aventure au-delà de cette saison avec les C’s.

« Tout s’est tranquillement mis en place. J’ai trouvé mes aises dans le basket, et aussi avec la ville de Boston. Ma famille aussi, et tout s’est bien passé. On a passé un peu de temps ici. Ma femme a joué au football ici en 2010, donc on connaissait déjà un peu Boston et on a quelques amis ici », a-t-il déclaré. « J’aimerais rester ici. J’ai l’impression de me sentir de plus en plus à l’aise, d’apprécier les gars, la franchise et la ville ».

Trouver le meilleur deal pour les deux parties

Pour Boston, la perspective de conserver le meneur de 33 ans sur le long terme est en effet attirante. Concrètement, les Celtics ne peuvent débuter les négociations que six mois après l’arrivée du joueur, soit pas avant la fin mars, et donc peu avant le début des playoffs. Le timing peut paraître serré, mais Jrue Holiday aimerait sécuriser son avenir le plus vite possible. Il ne voit pas la situation comme un obstacle particulier à la conclusion d’un accord rapide.

« Ma dernière prolongation avait eu lieu pendant une saison. Je pense que nous pouvons faire les deux, en parler et nous préparer pour les matches et pour le futur », a-t-il ajouté.

De son côté, il devra faire une croix sur sa « player option » de 39.4 millions de dollars afin de sécuriser un deal portant sur plusieurs années et s’inscrire ainsi sur le long terme.

Exactement comme Kawhi Leonard aux Clippers il y a quelques semaines. Pour Boston, il s’agira de bien mesurer le coût de sa prolongation alors que Jaylen Brown et Jayson Tatum ont déjà des contrats « Super Max », que Kristaps Porzingis a lui aussi été prolongé et que Derrick White va également être éligible à une prolongation cet été.

Des finances déjà dans le rouge foncé

La « luxury tax » devrait encore être salée pour les propriétaires de la franchise la saison prochaine, même si c’est le prix à payer (environ 100 millions de dollars de pénalité) pour rester compétitif et préserver son noyau dur. C’est aussi ce qui pousserait Jrue Holiday à rester, avec la perspective de retrouver une équipe très compétitive sur les dernières années de sa carrière.

« Je pense que tout le monde sait qu’on est en place et qu’on l’est pour une longue période. Peu importe ce qui se passera, tu sais que tu reviendras ici et que ce seront les mêmes gars qui seront là pour la plupart. Il peut toujours se passer des choses, mais on se projette là-dessus, le fait d’avoir ce confort, et de s’enlever un peu de pression sur ce qui peut se passer par la suite », a poursuivi Jrue Holiday.

C’est également un point sur lequel Boston pourrait appuyer durant les négociations pour essayer de trouver le meilleur deal pour les deux parties.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 124 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.