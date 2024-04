À la Bones heure

Si les Clippers se sont inclinés face aux Suns cette nuit, c’est essentiellement parce qu’ils ont joué avec leur équipe B, voire C. Jugez plutôt : Kawhi Leonard (genou droit), James Harden (pied droit), Paul George (genou gauche) et Russell Westbrook (main gauche) étaient absents. Même Ivica Zubac et Norman Powell étaient au repos. Résultat : Tyronn Lue a aligné ses habituels remplaçants à l’entre-deux, alors que Terance Mann n’a joué que les premières minutes avant d’aller se reposer, et c’est riche d’enseignements pour l’entraîneur en chef.

« C’était bien de voir Bones (Hyland) et Brandon (Boston Jr.) saisir l’opportunité de jouer, et jouer à un niveau élevé. Je vois juste pour ces gars une chance de jouer. J’ai trouvé que PJ (Tucker) avait été bon, je ne voulais pas le faire revenir (après le premier quart-temps), mais il a fait un super travail également, » estime Tyronn Lue.

Parmi les habituelles doublures, c’est Bones Hyland qui a le mieux saisi sa chance, puisqu’il a carrément signé son meilleur match en carrière. En 43 minutes, l’ancien meneur des Nuggets a compilé 37 points, à 15/29 au tir dont 6/12 de loin. Il a ajouté 4 rebonds, 9 passes décisives et 3 interceptions.

Meilleur marqueur du match, il en était déjà à 30 points dans le troisième quart-temps, à 6/6 à 3-points.

Une bouffée d’oxygène pour Bones Hyland

« Comme je l’ai dit, ils ont tenu tête aux Suns, ils les ont gênés et se sont donnés à fond. Nous avons eu une chance, mais à la fin, le match nous a filé entre les doigts. Nous ne pouvions plus mettre un tir. Je pense que les gars étaient fatigués », poursuit l’entraîneur des Clippers. « Je crois que Bones a joué toute la seconde mi-temps aux côtés de Brandon. »

Bones Hyland a en tout cas profité de l’opportunité pour montrer toute sa palette offensive. Agressif dès le début du match vers le cercle, il a aussi prouvé qu’il pouvait faire mouche de loin, et servir au mieux ses coéquipiers.

« Il peut tirer à 3-points en sortie de dribble, il peut aller au panier avec des ‘floaters’, et il est rapide pour déborder son défenseur. Il peut marquer des trois manières possibles : à 3-points, à mi-distance et il peut également finir au cercle, » analyse Tyronn Lue. « Il a eu des tirs à 3-points, ce qui lui a permis ensuite de s’ouvrir des couloirs pour pénétrer et aller au panier. »

En somme, c’est une prestation rassurante. À la fois pour le joueur qui connaît sa saison la plus compliquée depuis son arrivée en NBA en 2021. C’est aussi rassurant pour son coach, qui constate qu’il peut compter sur lui comme « joker » en prévision des playoffs, et dès le premier tour face aux Mavericks.