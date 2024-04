Avec la victoire des Bucks, qui étaient pourtant inquiétants ces derniers temps, face aux Celtics, et surtout la blessure de Giannis Antetokounmpo, il y a beaucoup de choses à dire de ce choc entre Boston et Milwaukee. Et il faut aussi ajouter des records NBA à ce tableau.

Oui, les deux équipes ont établi un record puisque Milwaukee a shooté deux lancers-francs, ce qui est déjà très peu, et Boston aucun. Aucun ! C’est une première dans l’histoire de la NBA : les Grizzlies, en 2014, puis les Hawks, en 2018, avaient au moins shooté un lancer-franc…

Deux équipes qui ne shootent que deux lancers, c’est aussi un record. « Adam Silver doit être content, le match a duré une heure et 57 minutes. On peut voir le match et aller dîner. C’est incroyable », s’amuse Doc Rivers.

« Le match était plutôt physique et on m’a donné la feuille de match et j’ai demandé celle du match complet, pas de la première mi-temps. Deux tentatives dans un match entier, c’est dingue », poursuit le coach des Bucks, alors que l’ancien record pour deux équipes était de onze lancers-francs tentés, lors d’un Pacers – Magic de novembre 2019.

Quatre fautes pour les Bucks…

Les Celtics n’ont donc pas fait un passage sur la ligne et ce record ne pourra, mécaniquement, jamais être battu, seulement égalé. Il s’explique aussi par un autre record : le nombre de fautes de Milwaukee. Quatre seulement.

« C’est peut-être simplement pour se préparer aux playoffs. Les arbitres vont laisser passer beaucoup de choses », juge Jayson Tatum. « C’était bizarre », constate Damian Lillard. « Il n’y a plus de fautes en ce moment. Je pensais obtenir des fautes ou m’en faire siffler, après des contacts sur les bras notamment, mais ils ne sifflaient pas. Ils ont vraiment laissé jouer. »

C’est un sacré changement de ton pour le meneur de jeu, qui a terminé la rencontre sans aucune faute sifflée contre lui, par rapport aux derniers matches. « Sur les cinq derniers matches, j’ai été sorti deux fois pour six fautes. Ce qui ne m’était pas arrivé depuis un moment », rappelle « Dame », en référence aux rencontres face aux Raptors et aux Lakers. Sa dernière sortie pour six fautes datait de 2016. « Il faut s’adapter à la tournure du match. Là, j’ai du mal à me souvenir des coups de sifflet. »

Les livres des records, eux, s’en souviendront…