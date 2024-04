Grosse inquiétude pour Giannis Antetokounmpo

C’est au milieu du troisième quart-temps de la rencontre face aux Celtics que Giannis Antetokounmpo s’est assis sur le parquet en se tenant le mollet gauche. Soutenu par son frère Thanasis et par le pivot Brook Lopez, il a d’abord quitté le terrain, avant de réussir à marcher pour rentrer au vestiaire. Voilà pour les images, et forcément on est très inquiet chez les Bucks puisque les playoffs débutent dans dix jours.

« Je dirais ‘élevé' », répond Doc Rivers quand on l’interroge sur son niveau d’inquiétude. « C’est Giannis. Je pense que tout le monde ressent probablement la même chose que moi en ce moment. Nous allons juste espérer le meilleur. »

Une contracture du muscle soléaire

Le premier diagnostic posé par les Bucks est une contracture du muscle soléaire, ce muscle situé au-dessus du tendon d’Achille, entre les jumeaux. Doc Rivers a tout de même annoncé que Giannis allait passer une IRM pour connaître la gravité de la lésion. Son tendon d’Achille sera aussi examiné.

« À chaque fois que vous voyez un de vos coéquipiers se blesser, c’est une vraie préoccupation », avoue Damian Lillard. « Nous passons beaucoup de temps les uns avec les autres, plus qu’avec nos familles. Je pense que c’était la première réaction. Et puis c’est notre meilleur joueur, l’élément le plus important de notre équipe à ce stade de la saison. »

Damian Lillard a subi la même blessure

Interrogé sur la blessure de son coéquipier lors de l’après-match, l’ancien meneur des Blazers a rappelé qu’il avait souffert de la même blessure la saison passée.

« Cette saloperie fait mal », se remémore Damian Lillard à propos de la blessure. « Habituellement, je suis capable de marcher, et je pense avoir une grande tolérance à la douleur. Quand ça m’est arrivé, j’ai commencé à marcher, et ce n’était pas seulement que c’était si douloureux, c’était aussi que le muscle ne pouvait simplement pas gérer la marche. Pour moi, ça avait pris deux semaines pour revenir et jouer. »

On attendra tout de même les résultats de l’IRM et le verdict des médecins avant d’envisager un retour de Giannis sur les terrains. Mais le compte à rebours est lancé pour qu’il soit en mesure de jouer dans dix jours.